《彰化》促參招商 彰縣首家百貨公司有譜

彰化市公所招商成功，台中中友百貨要來蓋百貨公司。圖為建築示意圖，全棟採綠能減碳設計。（市公所提供）

2022/03/05 05:30

縣長王惠美已簽准 最快四月與中友敲定簽約時間 力拚二○二五年營運

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣人口有一二五萬人，已達升格為直轄市門檻，但全縣連一家百貨公司都沒有，令人覺得不可思議，更有人認為此正是彰化縣沒落及人口持續外流原因。縣府為吸引投資，已循「促進民間參與公共建設法」招商，由台中中友百貨同一集團的友聯國際經營，最快今年四月簽約，宣告彰化將蓋第一間百貨公司。

縣府依促參法進行BOT招商

縣府工務處長林漢斌指出，該案基地二一五○坪，位置在旭光西路成功公園旁，現為公有停車場，土地為彰化市公所所有，依「促參法」規定，縣府才具資格承辦BOT案，因此由縣府先代管這筆土地，縣長王惠美也已簽准招商案，最快今年四月間由三方（縣府、公所、中友百貨）敲定簽約時間，即可完成正式簽約儀式，後續縣府會把土地還給彰化市公所管理，權利金由市公所收取、並承擔開發結果。

中友擬投資四十億蓋綠建築

三月三日是台中中友百貨三○週年慶，中友百貨總經理劉嘉誠表示，今年首要目標接下彰化BOT開發案，力拚在二○二五年營運。市長林世賢也表示，中友百貨看好彰化人的消費實力，擴大投資，原計畫廿五億元，因應物價上揚等因素，可能要增加投資金額到四十億元，這是彰化第一家百貨公司，全棟建築物使用綠能設計、屋頂使用太陽能板，符合中友百貨一貫的環保理念。

彰市長盼能擺脫低薪、留住人口

林世賢說，百貨公司插旗彰化市既能提供彰化人消費天地，更具意義的是，找回彰化人的光榮和信心感，創造就業機會和提高商業服務品質，長期對改變彰化低薪宿命、留住人口一定會有幫助。

林世賢希望簽約時間越快越好。他說，後續還有都市計畫審議和建築執照核發等行政流程，希望縣府站在為彰化人創造最大利益的著眼點，儘快讓全案塵埃落定。

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