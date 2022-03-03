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    首頁　>　彰化縣

    《彰化》民進黨鹿港鎮長誰來戰 黨部接觸2人選

    2022/03/03 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣鹿港區縣議員初選搶破頭，但鹿港鎮長選戰卻乏人問津？彰化縣黨部透露，有兩個人選接觸中，分別為推廣競技龍舟的黃世州與新人施喻琁。黃世州表示「考慮中」；施喻琁強調，會登記縣議員初選，若黨徵召他會往前衝！

    黃世州證實勸進 仍在考慮

    民進黨縣黨部主委邱建富表示，鹿港區目前只有福興鄉長蔣煙燈是民進黨籍，蔣煙燈也確定爭取連任。由於鹿港鎮、秀水鄉都曾由民進黨黃振彥、梁禎祥拿下鄉鎮長寶座，邱建富強調，黨內初選就算鹿港鎮長部分沒有人登記，也會全力尋找最佳戰將披掛上陣。

    黃世州出身鰻魚世家，為了推廣競技龍舟，在福鹿溪舉辦「台灣國際競技龍舟錦標賽」；為了幫助體育選手的學生就業，還開辦鰻魚飯餐廳。

    針對被外界點名參選鹿港鎮長，黃世州證實黨中央確實有與他接觸，他在年輕時曾以無黨身分參選縣議員失利，對於勸進參選鹿港鎮長，他仍在考慮。

    施喻琁：若獲徵召 就往前衝

    「學霸」施喻琁一路從台大政治系、政大國發所到暨南大學教研所博士候選人，曾任立委江昭儀國會助理與宜寧中學人事主任。施喻琁表示，如果黨有需要徵召他，他就「往前衝」。

    民進黨鹿港區縣議員將提名三席，其中包括一位婦女保障名額，現任議員葉國雄與楊妙月都將爭取連任，而福興鄉代會副主席陳益昌、秀水鄉代表藍駿宇與施喻琁也都表態登記黨內初選，地方認為民調初選勢在必行。

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