《彰化》2月少1311人 彰縣升格門檻優勢不保

民政處公布最新人口統計數據，截至二月二十八日止，彰化縣人口一二五萬二九九七人。（民政處提供）

2022/03/03 05:30

遷出3538人、新生兒少 只剩125萬2997人 四月恐跌破125萬人

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣爭取升格第七都改制計畫書正由內政部審查中，無奈人口外移現象持續，加上生肖虎年新生兒更少，在出生人口低於死亡人口，遷出三五三八人，使得今年二月又少了一三一一人，目前只剩一二五萬二九九七人，全縣二十六鄉鎮市僅伸港、大村兩鄉人口個位數成長，其他鄉鎮全部負成長，又以彰化市流失最多，以此推算今年四月恐跌破一二五萬人，在未修法下以人口優勢的升格門檻宣告喪失。

留住人口 縣府研議獎勵措施

縣府民政處表示，縣長王惠美已要求各局處研議獎勵措施，設法留住人口，俟具體方案出爐就會對外公布，盼能減緩人口外流，彰化縣改制計畫書去年十二月送交內政部，目前審查中，二○○九年三月縣府爭取升格的改制計畫書，當年人口數一三一萬多人，遠超過一二五萬人門檻還是未過，人口數並非升格絕對關鍵因素，將來若修法成功，彰化獲中央青睞，還是有升格的機會。

民政處公布最新人口統計數據，截至二月二十八日止，彰化縣人口一二五萬二九九七人，今年一月減少一○五一人，二月減少一三一一人。

伸港、大村各增一人 其餘全負成長

這個數據與今年一月相比，遷出人數雖減少（一月遷出三七七七人）、但出生人數也減少（一月九九○人），使得二月減少人數比一月大增，二月出生人數才七一一人、死亡八八五人，「生不如死」的人口結構浮現，二月僅伸港增加一人、大村增加一人，其餘鄉鎮都是負成長，又以彰化市流失最多，其次是人口第三高的和美鎮。

全國最低薪 讓彰化人不願待在家鄉

不少民眾說，彰化人不願意待在家鄉，迫於現實生活的無奈，彰化縣多年來都是全國最低薪的城市，低薪宿命成了彰化勞工朋友的痛，生活機能遠不及一般縣市，到目前為止，連一家像樣的百貨公司都沒有，後天環境失調，年輕人、中壯年為了養家和前途，只好飄流外地求生存。

原本縣府估算，人口總數低於一二五萬人以下，大概會在今年六月來臨，沒想到，二月人口驟減幅度加劇，今年四月左右人口總數恐將跌破一二五萬人，屆時，爭取升格第七都的人口數優勢不在，喪失升格門檻基本要件。

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