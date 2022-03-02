《軍警公教應站在第一線》共軍來犯 退休校長：我願意上戰場

陳世雄說，共軍犯台，軍警公教應上戰場站在第一線。圖為他在自家農場抓蛇畫面。（資料照，記者顏宏駿攝）

2022/03/02 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕烏俄戰爭讓國人了解「意志戰力」的重要，也讓國防單位認真思考台灣後備戰力的迫切，前明道大學校長陳世雄說，面對中國的武力威脅，台灣應有「全民皆兵」的國防思維，軍警公教人員更應站在第一線，因為國家「養我一輩子」，戰爭來臨就是退休公務員報答國家的時刻。

陳世雄說，烏克蘭前總統波洛申科穿上軍裝上戰場，首都基輔市長克里欽科率領市民擊退俄軍，但同樣是「前總統」，台灣的前總統馬英九面對中國的武力威脅卻說「首戰即終戰」，台北市長柯文哲面對中共唯唯諾諾，還說「兩岸一家親」，實在差很多！

陳世雄說，自己年紀一大把了，但當共軍打過來，「我願意上戰場，因為國家養我一輩子，讓我衣食無虞」，國家有難正是回報國家的時候。

他說，軍警公教出身國家公務系統，有更高的服從力，也對國家政務體系有更深的了解，自然應「站到第一線」，退休的軍警可以成為重要的民兵武力，公教人員可以做後勤任務編組。

他強調，國防部趕緊針對民間可用兵力做任務編組，只要有意願，任何人都「守土有責」，平時接受點召、教召，戰爭命令一發佈，知道可以上哪裡取槍和子彈，可以到哪裡做後備支援。

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