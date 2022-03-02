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    首頁　>　彰化縣

    《彰化》滅荔枝椿象精準投藥 彰縣出動無人機殺蟲

    彰化縣今年超前部署，加強精準投藥，透過AI辨識、無人機的軌道紀錄及友善環境資材的使用，避免造成環境衝擊。 （記者湯世名攝）

    彰化縣今年超前部署，加強精準投藥，透過AI辨識、無人機的軌道紀錄及友善環境資材的使用，避免造成環境衝擊。 （記者湯世名攝）

    2022/03/02 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣是全國荔枝、龍眼重要產區，近年來荔枝椿象爆發導致農民損失，過去多採取收購蟲卵、生物防治，但由於今年中央政策不再收購卵片，縣府從去年起嘗試無人機噴灑友善資材生物防治方式，試過之後，農民認為效果很好，今年再次超前部署，加強精準投藥，透過AI辨識、無人機的軌道紀錄及友善環境資材的使用，避免造成環境衝擊。

    縣長王惠美表示，彰化縣荔枝園約有一千公頃、龍眼園有六七○公頃，去年彰縣收購荔枝椿象卵片達四十四萬片，今年中央取消收購，為避免因停止收購卵片造成荔枝椿象大爆發，縣府於農曆春節後，整合氣象資訊及AI果園辨識技術，針對廢耕果園及荔枝椿象熱區以無人機空中噴灑友善環境資材，目前噴灑面積已達八十公頃，並積極測試生物性防治資材黑疆菌，期望荔枝椿象防治架構更完整，也能更有效防堵荔枝椿象危害。

    縣府農業處表示，傳統荔枝椿象化學藥劑防治方法受限於人工噴藥速度較慢，且噴灑高度不足，造成樹冠防治死角，因此，以友善環境的生物性防治資材搭配無人機由空中噴灑，擴大噴灑面積與縮短噴灑期程，成為強化荔枝椿象防治的重要一環。

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