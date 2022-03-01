《彰化》受難者苦盼 彰縣首座228紀念碑揭幕

彰化縣立圖書館廣場有全台首座平面圓形的二二八紀念碑。（記者張聰秋攝）

2022/03/01 05:30

受難家屬見證圓形平面式碑座揭碑 97歲林才壽激動流淚

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨是二二八事件七十五週年，彰化縣府在縣立圖書館廣場舉行追思紀念會暨揭碑活動，全縣官方首座二二八紀念碑亮相，大圓形狀碑座鋪設在地面上，是全國首座「平面式」二二八紀念碑，意義深遠。

去年向縣長王惠美爭取立碑

平面式碑座概念，仿傚美國加州大學伯克萊分校，為紀念學生爭取「言論自由、學術自由和政治自由」的民權運動，校園設立平面式碑文紀念，彰化縣二二八紀念碑用金屬銅和天然石材打造，縣府委由余文元建築師設計、九州土木工程有限公司承作，碑意象取自知名畫家張堂庫無償提供畫作「希望」，設計概念融入自由、包容、希望，盼大家記取歷史傷痛的教訓，尊重言論自由，珍惜民主的可貴。

二二八受難者、高齡九十七歲的林才壽與其他受難者家屬共同見證揭碑儀式，當覆蓋在碑上的藍色布被眾人掀起瞬間，現場頓時陷入一片沈寂，林才壽激動到眼眶泛紅流下男兒淚。

向受難者及家屬獻花致意

林才壽說，全台各地都有二二八事件受難者，彰化縣遲遲沒有設立紀念碑，直到去年，他在北斗遇見縣長王惠美當面陳情，表達強烈希望能設立彰化縣二二八紀念碑的心願，很欣慰縣長兌現承諾，由官方設立彰化縣二二八紀念碑。

活動在柔和旋律的樂曲聲中登場，縣長王惠美獻上和平花束向受難者及家屬致意。她說，二二八事件造成台灣族群分裂與衝突，這是一段大家最不忍心再碰觸的歷史，為了弭平歷史的傷痛，縣府每年舉辦和平紀念日活動，除了緬懷追思先人的犧牲之外，期望省思後重新出發，大家一起展開包容的雙手，呼吸自由的空氣，擁抱希望的未來。

二二八追思活動中，縣長王惠美（左）向受難者林才壽獻上和平花束。（記者張聰秋攝）

彰化縣各界昨日在縣立圖書館舉辦二二八追思活動，為全台首座平面圓形二二八紀念碑揭碑。（記者張聰秋攝）

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