邁入194年 白沙坑迎燈排遶境落幕

花壇鄉白沙坑迎燈排昨晚在文德宮舉行點燈祈福儀式，彰化縣長王惠美（中）等人掌福德老爺神轎與參與的十三座燈排展開遶境。 （記者湯世名翻攝）

2022/02/28 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入一九四年的彰化縣花壇鄉「白沙坑迎燈排」活動，昨晚最後一天在文德宮舉行點燈祈福儀式，由縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭等人祭拜福德正神，隨即由王惠美等人掌全台國唯一官封，頭戴烏紗帽的福德老爺神轎，並與今年參與的十三座燈排展開遶境，掀起活動最高潮，由福德老爺庇佑平安健康幸福，進行歷史悠久的迎燈排民俗文化活動。

連續三天的迎燈排遶境分別行經文德村、白沙村、長沙村，從每晚七點眾人扛著燈排集合在文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭開始繞行白沙坑大街小巷，一起祈求國泰民安，保佑民眾平安健康，財源廣進。為活絡現場氣氛，花壇鄉公所昨晚還辦理藝文表演及摸彩活動，獎品豐富，現場吸引許多民眾共襄盛舉。

王惠美表示，原本白沙坑迎燈排活動是在元宵節辦理，感謝鄉公所及文德宮管理委員會為配合春節防疫，由福德老爺擇定延期到廿五、廿六、廿七日這三天辦理，不僅天氣很好，也更加熱鬧，讓白沙坑迎燈排一九四年的歷史，延續下去，縣府將白沙坑迎燈排活動登錄為彰化縣無形文化資產，並極力在文化部分進行相關的產業連結，使其成為觀光的一環，也吸引許多人的參與。

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