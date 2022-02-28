東彰快速道北段動土 2年後完工

「東彰快速道路」北段昨天舉行動土典禮，預計兩年後全線完工通車。圖為東彰快速道路北端終點完工模擬圖。（彰化縣府提供）

2022/02/28 05:30

全長28.2公里 通車後從二水鄉到彰化市 將從目前1小時車程縮短至35分鐘

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「東彰快速道路」道路全長廿八點二公里，中段早已完工，南延段去年動工，北段則在昨天舉行動土典禮，預計兩年後全線完工通車，屆時從最南端的二水鄉到彰化市，可望從目前的一小時車程縮短至三十五分鐘。

可降低國一及台一線壅塞情形

「東彰快速道路」串聯省道台七十四甲線、台七十六線及台三線銜接南雲交流道，發揮區域路網功能，降低國道一號中部路段及台一線車流壅塞情形，分北、中、南段施工，中段即林厝交通道至彰化高鐵特定區，早已完工通車，南延段去年八月動工，北段則在昨天動工。

將成東彰地區南北向主要幹道

縣長王惠美致詞時表示，未來東彰道路計畫完成後，可串聯台七十四甲彰化市東外環道接台中市、經台七十六線林厝交流道往西銜接西濱快速道路，穿越八卦山隧道接國道三號，往南可至田中高鐵彰化站，並接二水鄉前往南投縣及雲林縣，這條路完工後將成為東彰地區南北向主要幹道，降低對國道一號的依賴，而提升國道一號的服務水準，並突破交通瓶頸，改善台一線及縣道一三七線山腳路路寬不足的問題。

縣府工務處長林漢斌表示，「東彰快速道路北段」是施工難度最高的路段，路段徵收牽涉二千多名地主，縣府在以不影響既有建物為原則下，逐一跟地主溝通，其次該路段鄰近八卦山脈，需要更完整的防洪計畫，道路下方都設有箱涵，大雨一來可儲水，待枯水期再排出，其次中央分隔島寬達三公尺，未來可望成為美麗的景觀公路。

昨天動土典禮由王惠美主持，立委陳素月、黃秀芳擔任貴賓，到場的鄉鎮市長分別有員林市長游振雄、大村鄉長游盛、花壇鄉長顧勝敏及多位縣議員。

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