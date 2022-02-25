彰化葡萄寒害 縣府籲農友災損拍照

彰化縣長王惠美（中）昨天到大村鄉了解這波寒害對農民的影響。（記者顏宏駿攝）

2022/02/25 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣最近因寒流和春雨雙重危害，造成農作物損害，昨天上午縣長王惠美前往大村鄉現勘葡萄受損情形，並聽取農民意見。

寒流春雨夾擊 病菌感染嚴重

大村葡萄產銷班第七班班長賴萬慶說，他們的葡萄安然度過去年七、八月大雨期，但這週的寒害嚴重影響葡萄生長，病菌感染嚴重，已侵入到花穗，再噴藥也無濟於事，今年夏季葡萄產量一定大受影響。

王惠美籲中央啟動災害救助

王惠美表示，大村、溪湖及埔心等鄉鎮的葡萄生產量最多，相關鄉鎮農會總幹事也認為今年葡萄的收成將不會很理想，呼籲受損農民要將災害受損失情形拍照，縣府將持續關注，一有災情請儘速向公所回報，縣府會彙整災損再儘快向農委會反映，由於這是延遲性的災害，也希望農委會能關注彰化縣的葡萄農、果農，儘早給予災害補助。

縣府農業處指出，如有災情顯現，為利加速復耕及救助，除了請公所儘速勘查拍照外，農民可以將損害情形及田區位置之背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，後續倘辦理公告現金救助，農友可將照片併申請文件於受理期間向公所提出。這次寒流造成彰化縣葡萄損傷嚴重，建請中央應該要啟動寒害災損補助，幫助農民度過難關。

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