彰化扇形車庫慶百年 鐵支路歡度耶誕

彰化市「鐵支路聖誕嘉年華活動」昨天在戶羽機關車園區璀璨登場，小朋友搭乘粉紅泡泡小火車High翻天！ （記者湯世名攝）

2021/12/26 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所為明年扇形車庫百週年活動暖身的「鐵支路聖誕嘉年華活動」，昨天起一連兩天在戶羽機關車園區璀璨登場，除了白天熱鬧的YOYO帶動唱、魔術表演、三輪車市集與限量粉紅泡泡小火車、轉轉麋鹿免費搭乘，以及浪漫夢幻的「雪花秀」與「泡泡秀」等，兩天的晚上另推出兩場次的「聖誕情音樂會」與「鐵定LOVE音樂會」，讓親子High翻天！

為了慶祝明年扇形車庫一百歲生日，繼十月下旬逾三萬人次參與的「蛙抵扇庫找軌萬聖趴」後，市公所接續結合鐵道及耶誕節主題規劃舉辦系列活動，打造從彰化車站廣場、車站本體建築、跨站天橋，再延伸至戶羽機關車園區，妝點及照亮整個彰化鐵道園區的耶誕燈區。

帶動另一波高潮的「鐵支路聖誕嘉年華活動」，昨天在戶羽機關車園區熱烈展開，兩天白天的動態活動內容，分別為飛鴿魔術互動秀、雜耍互動秀、小丑互動秀、YOYO帶動唱、薑餅雪花秀、大姊姊說鐵道故事、中國戲法及夢幻泡泡秀等，大人小孩玩得不亦樂乎；靜態展覽則有令人驚豔的扇庫九九紀念展與鐵道模型展。

此外，昨晚「聖誕情音樂會」到場獻唱的年輕藝人有書帆、曾靜玟、琳誼、黃霆睿與黃奕儒等人；今天登場的有許維芳、楊程鈞、李佳歡、九九與鼓鼓等多位年輕偶像級藝人。

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