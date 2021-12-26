僑愛彰藝歡慶1甲子 校友助學、贈新跑道

彰化藝術高中回贈感謝狀，縣長王惠美（右起）、校友會理事長白素英、校長蔣秉芳豎起大拇指讚賞。（縣府提供）

2021/12/26 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕最驚喜的耶誕禮物！彰化縣花壇鄉僑愛國小和彰化縣立彰化藝術高中昨舉辦六十週年校慶活動，彰藝中收到校友捐贈三十萬元獎學金鼓勵學弟妹勤奮好學，僑愛國小校友捐十二萬元彩繪牆，繽紛的色彩和可愛的圖案，為一甲子的校園帶來新活力。

彰化藝術高中校友捐卅萬獎學金

位於八卦山上的彰化縣立彰化藝術高中，是全國第一所同時設有音樂班、美術班、舞蹈班、體育班的縣立完全中學，校方昨歡慶六十歲，與會貴賓共同種植「幸福甲子樹」，期許學生以「樹高藝丈」的大樹精神成長茁壯，且萬丈光芒耀眼國際，不僅自己幸福，更要助人幸福，締造共享共榮的彰藝人。

縣長王惠美說，縣府近兩年陸續補助學校改善校園教學環境，經費超過一．五億元，為莘莘學子打造優質安全的學習場域。

校長蔣秉芳常鼓勵彰藝中學生，任何時刻都要給自己希望，「打開心窗，希望無限」。她指出，少子化學校可以走過一甲子很不簡單，為了見證這光榮一刻，出版六十週年校慶紀念特刊。

僑愛國小校友贈彩繪牆及PU跑道

今年六十二歲的僑愛國小，因疫情的關係，兩年前六十週年校慶活動二度暫緩，昨天補辦六十週年校慶運動會，校友捐贈彩繪牆和修繕換新的PU跑道工程舉行落成典禮。校長李樑吉和與會來賓一起切蛋糕，同慶僑愛六十歲生日快樂。

慶生以溫馨的感恩傳承，透過系列慶祝活動，呈現僑愛國小新風華；現場啟用斥資三七○萬元修繕完成的PU操場跑道，小朋友在新跑道競賽，表現成績更好，選手較勁，場外加油聲此起彼落，熱鬧滾滾。

昨日落成的彩繪牆，來自僑愛國小首屆校友唐進賢及白美英等人感念學校教育之恩，募集十二萬元，聘請畫家沈保杉彩繪「魚躍龍門」美麗的藝術創作，繽紛的色彩和可愛的圖案，讓人眼睛為之一亮。

彰化縣花壇鄉僑愛國小昨補辦六十週年校慶運動會，貴賓切蛋糕。（縣府提供）

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