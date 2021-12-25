為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化補助社會新鮮人 每月1500元

    彰化縣為了留住在地青年，提高留在家鄉就業率，編列一千萬元預算，明年起將補助設籍彰化應屆畢業青年，薪資超過二萬七千元以上，縣府加碼按月多發給一五○○元。。（資料照）

    彰化縣為了留住在地青年，提高留在家鄉就業率，編列一千萬元預算，明年起將補助設籍彰化應屆畢業青年，薪資超過二萬七千元以上，縣府加碼按月多發給一五○○元。。（資料照）

    2021/12/25 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣為了留住在地青年，提高留在家鄉就業率，編列一千萬元預算，明年起將補助設籍彰化應屆畢業青年，薪資超過二萬七千元以上，縣府加碼按月多發給一五○○元，最高補助半年合計九千元，留住年滿十八歲至廿九歲的社會新鮮人。

    最高半年 盼留住應屆畢業青年

    縣府調查發現，彰化縣應屆畢業生薪資水準比鄰近台中市少了三千多元，低薪結構造成人才外流，因此從明年一月一日起試辦「彰化縣政府青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，企業加薪、縣府加碼；推算補助一成比例經費約一千萬元，約可讓一千七百人受惠，明年計畫上路，補助踴躍將追加預算，擴大補助名額。

    企業起薪逾2.7萬 縣府跟進加薪

    勞工處青年發展科長張心穎表示，明年基本工資二萬五千二百五十元，只要企業錄用一一○學年度應屆畢業生，起薪高於基本工資超過二萬七千元，縣府跟進企業加薪，再加一千五百元補助勞工，讓社會新鮮人至少月領二萬八千五百元以上，試辦計畫為期一年，後年檢討成效再研議題是否持續，目前全國各縣市只有彰化縣自辦該計畫。

    今年勞動部勞動統計查詢網最新資料統計，全國各縣市勞工退休金新制平均提繳工資顯示，上半年彰化縣平均提繳工資月薪三萬一三一七元，全國排名吊車尾，試辦計畫盼改善低薪結構。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播