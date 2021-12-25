彰化補助社會新鮮人 每月1500元

彰化縣為了留住在地青年，提高留在家鄉就業率，編列一千萬元預算，明年起將補助設籍彰化應屆畢業青年，薪資超過二萬七千元以上，縣府加碼按月多發給一五○○元。。（資料照）

2021/12/25 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣為了留住在地青年，提高留在家鄉就業率，編列一千萬元預算，明年起將補助設籍彰化應屆畢業青年，薪資超過二萬七千元以上，縣府加碼按月多發給一五○○元，最高補助半年合計九千元，留住年滿十八歲至廿九歲的社會新鮮人。

最高半年 盼留住應屆畢業青年

縣府調查發現，彰化縣應屆畢業生薪資水準比鄰近台中市少了三千多元，低薪結構造成人才外流，因此從明年一月一日起試辦「彰化縣政府青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，企業加薪、縣府加碼；推算補助一成比例經費約一千萬元，約可讓一千七百人受惠，明年計畫上路，補助踴躍將追加預算，擴大補助名額。

企業起薪逾2.7萬 縣府跟進加薪

勞工處青年發展科長張心穎表示，明年基本工資二萬五千二百五十元，只要企業錄用一一○學年度應屆畢業生，起薪高於基本工資超過二萬七千元，縣府跟進企業加薪，再加一千五百元補助勞工，讓社會新鮮人至少月領二萬八千五百元以上，試辦計畫為期一年，後年檢討成效再研議題是否持續，目前全國各縣市只有彰化縣自辦該計畫。

今年勞動部勞動統計查詢網最新資料統計，全國各縣市勞工退休金新制平均提繳工資顯示，上半年彰化縣平均提繳工資月薪三萬一三一七元，全國排名吊車尾，試辦計畫盼改善低薪結構。

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