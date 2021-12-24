國二女打BNT住院 申請接種受害救濟

2021/12/24 05:30

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣員林市某國中二年級陳姓女學生，在十月初打完第一劑BNT疫苗後，身體就陸續出現異常，最後左半側幾乎沒知覺，走路走到鞋子掉了都不知道，本月四日陳女住院治療，十九天內連打廿六劑免疫球蛋白針才逐漸緩和。對此衛生局表示，已啟動關懷機制，也將協助向中央申請「預防接種受害救濟」，尋求應有醫療協助，確保權益。

十月一日二林鎮有一名國二生施打疫苗後，出現四肢無力導致右腿麻痺狀況，經打了卅三劑免疫球蛋白針才有了知覺，目前已出院療養，十月八日，陳女在校接種BNT疫苗，起初肢體末端也有無力症狀，但不明顯，未料兩週後病症加劇，左半側肢體幾乎沒知覺，家屬緊急送往台中榮總救治，目前院方已進行廿六劑的免疫球蛋白治療，但左側肢體仍經常不聽使喚。

「我會一輩子都這樣嗎？」陳女家長表示，當孩子問這句話時，他整個人傻住，他灌輸孩子要打疫苗，現在他們配合國家政策，卻發生這樣的事，為了救小孩，已花費廿六萬元，希望國家也要幫他們，不要讓老百姓感到無助。

縣府教育處表示，已與學校啟動輔導機制，與學生及家長持續連繫關懷，並透過學校仁愛基金先行致贈基金予以協助；社會處指出，縣府正透過多方管道協助該案醫療及紓困方案，同時將協助申請縣急難救助，並評估後續需求轉介民間慈善單位予以協助。

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