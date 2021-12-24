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    澄悅商旅標下鹿港地標 旅宿競爭激烈

    鹿港最新地標的鹿信管理大樓四、五、六、七、八等五個樓層，確定由在地的「澄悅商旅」取得到廿年的營運權。（記者劉曉欣攝）

    鹿港最新地標的鹿信管理大樓四、五、六、七、八等五個樓層，確定由在地的「澄悅商旅」取得到廿年的營運權。（記者劉曉欣攝）

    2021/12/24 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港小鎮旅宿業進入戰國時期！鹿信管理大樓今年落成啟用，成為鹿港最閃亮地標，鹿港信用合作社也把四、五、六、七、八等五個樓層對外招租，經過兩次招標作業，由在地品牌的「澄悅商旅」得標，客房裝修將以鹿港元素走輕奢華風，預計明年六月底營運。

    鹿信管理大樓 五個樓層招租

    鹿港「澄悅商旅」業者黃振業表示，「澄悅商旅」二○一七年開始營業，客房數有五十四間，由於「澄悅」與鹿信管理大樓相距只有三百公尺，如今拿下廿年的經營權，加上鹿信大樓四十多間客房，也宣告「澄悅商旅」跨出擴大服務版圖第一步。

    黃振業強調，即使是在疫情期間，「澄悅商旅」都沒有轉型為防疫旅館，客源以商務與國旅為主，拿下鹿信管理大樓五個樓層的經營權，將融入鹿港元素進行裝修，以「輕奢華」營造客房氛圍，預計明年六月底正式對外營運。

    鄰近鹿港天后宮、老街

    鹿信管理大樓今年五月啟用，鹿信使用一、二、三樓與頂樓九樓，其餘樓層則對外招租，由於地段鄰近鹿港天后宮、老街與鹿港轉運站預定地，吸引各方人馬洽詢，但鹿信開出「不能轉租，不能以不動產去貸款、除了早餐也不能經營餐廳、婚宴會館」等三不條款後，也讓許多連鎖品牌的旅宿業者打退堂鼓。

    鹿信大樓對為招標作業日前進行第二次招標，只有「澄悅商旅」投標，以每個月租金卅八萬元得標，不過，進駐業者必須負擔裝修費用。

    鹿信大樓位於鹿港中正路、鹿草路的三角窗地段，已成鹿港新地標，鄰近的勞動學苑住宿區也已完成招標作業，由亞太創業投資公司得標，預估等消防設施改善完成，得標廠商即可進駐營運，可望在明年夏季提供一五八間客房的服務量能；加上鹿港三民路上的永樂酒店提供六十二間客房，以及鹿港多家民宿，在選擇性增多的情況下，都將吸引更多旅客到鹿港小鎮住一晚。

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