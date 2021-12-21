彰化喬友大樓判定危樓 限1個月拆除

彰化喬友大樓判定危樓將拆除都更，部份業主盼興建辦公大樓。（記者劉曉欣攝）

2021/12/21 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市地標的「喬友大樓」在今年六月間大火，造成四死、二十二傷悲劇，引起縣民議論。彰化縣長王惠美昨天表示，已委請彰化縣建築師公會對該大樓進行鑑定，目前判定為「危樓」，通知業主必須在一個月內自行拆除；另外，為輔導拆除後進行重建，縣府依都市更新條例規定，將該地區同步公告為迅行劃定更新地區，也會輔導地主成立都市更新會，讓喬友大樓拆除後重生，擦亮彰化火車站商圈。

業主之一蔡進峰 盼建辦公大樓

而擁有「喬友」三分之一產權的業主蔡進峰表示，希望由縣府代為執行拆除，而未來有願進行都更，以興建辦公大樓為目標。

今年6月大火 造成４死、22傷

喬友大樓位於彰化火車站旁，為十五層大樓，啟用廿八年來發生過四次火災，尤其是在今年六月間發生大火，造成大樓內的防疫旅館「百香果」商旅住戶及消防人員四死、二十二傷。縣長王惠美表示，經過第三方公正專業單位的鑑定後，喬友大樓的鋼筋或是混凝土強度不夠，為了公共安全起見，需要補強或拆除，縣府已經通知業主必須在一個月內自行拆除，不然就代為執行。

相關業主盼縣府代拆 進行都更

在喬友大樓經營「百香果」商旅負責人蔡進峰強調，進行大樓結構補強要花五千萬元，拆除則要二千萬元，目前相關業主實在無能力，希望先由縣府出錢來代拆，日後也會配合政府進行都更，在拆除後以興建辦公大樓為方向，讓大樓的用途能夠單純化，也符合鐵路高架化後，火車站商圈的辦公大樓需求。

由於高雄城中城大樓在發生惡火後已展開拆除作業，有民眾認為彰化縣政府的腳步慢半拍，從火災原因報告、相關人員懲處到確定危樓拆除，全部都落後於高雄市；對此，王惠美強調，這是兩件不一樣的事情，喬友大樓必須由第三方專業單位來鑑定結構安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法