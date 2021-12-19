返鄉青年玩稻草 再造田尾新文化

「東野良田培力工作坊」以稻草製作大斗笠。（照片由公所提供）

2021/12/19 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年彰化縣田尾鄉二期稻作收割後，燃燒稻草的情況不見了，因為有一批地方青年正以稻草為主題作「文化創生」工作。這個團隊名為「東野良田培力工作坊」，獲得鄉公所經費補助，以鄉立托兒所週邊為基地，用稻草營造「文化展場」，用稻草佈置稻田，月底將以此地展出觀察地方的文化成果。

賴正晃以稻草重塑家鄉顏色

團隊靈魂人物是經營藍染的返鄉青年賴正晃，他於半年前成立臉書網頁，發表個人對地方文化再造的看法，逐漸吸引關心地方人士的關注，其中也包括田尾鄉長林守政。

賴正晃說，剛回到家鄉，發現田尾的美不只是花卉，稻田收割後可用廢棄稻草做裝置藝術，十八名志工加入團隊，展開地方文化的再探索。他們在老師帶領下，觀察地方的「顏色美學」，區分各類植物、建物的顏色，建構田尾鄉層疊分明的自然色系，其次騎腳踏車探索農業和宮廟文化，聽鄉民說「自己的故事」。他強調，這是「文化的擾動」，由最底層鄉民來看自己的家鄉，過程中他們發現許多未見諸一般出版品的故事。

緊接著他們利用稻草營造裝置藝術，用稻草打造「放大版」的斗笠，用竹棒在田間打造帳篷，今年底他們用帳篷作展覽空間，展示這段時間文化探索的成果。

稻草裝置藝術展出探索成果

田尾鄉長林守政說，以前稻農習慣放一把火燒掉田間稻草，此舉現已違法，倒不如交給年輕人用創意來利用稻草、年輕人如何看自己的家鄉，公所只是提供一個平台讓年輕人發揮。

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