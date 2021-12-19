彰縣投票率37.17％ 四公投不同意全勝

昨天公投日，彰化縣投票率不高，又以年輕人完成投票較多。（記者張聰秋攝）

2021/12/19 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國公投投開票昨完成，彰化縣投票率三七．一七％，又以人口最多、首善之區的彰化市居冠，達四二．三三％，天冷加上民眾對公投反應冷淡影響投票率，不過，最後四個議題都是不同意票大於同意票。對於公投結果，彰化縣長王惠美表示，尊重公投結果，會持續為縣民食安把關。

重啟核四不同意多出二萬一○四四票

昨晚彰化縣選舉委員會完成全國公投案開票作業，彰化縣投票率三七．一七％，四項公投議題全部「不同意」大於「同意」，又以重啟核四不同意與同意票數差距最大，不同意、同意票數差距最小的是反萊豬案，相差不到一萬票。

根據縣選委會統計，彰化縣一千○七十八個投開票所，以第十七案重啟核四票數差距最大，不同意大於同意二萬一千○四十四票，其次是第二十案三接遷移不同意大於同意一萬五千八百六十票，再者為第十九案公投綁大選，不同意大於同意一萬五十九票，相差最少的是第十八案反萊豬，不同意僅比同意多出九千六百廿六票。

第三養豬大縣 顯示非所有養豬戶都反萊豬

彰化縣是全國第三養豬大縣，養豬戶多，公投結果，不同意票數僅比同意票多出一些，顯示並非所有養豬戶都反萊豬進口，養豬戶對台灣豬很有信心，在自由貿易趨勢下，台灣豬競爭力更強。

昨日各投票所投票秩序大致良好，除了一名婦人領票時，疑因身體不適突然昏倒，經緊急送醫治療，到院後甦醒，並無大礙；另有男子檢舉稱有人要他在公投票「四個都蓋不同意」，警方完成訪查記錄，後續交由縣選委會處理。

為落實防疫，民眾進入投票所要核對身分、領票前，都要量額溫、酒精消毒才能進去投票，上午投票所一度有選務人員多於投票民眾，中午過後，年輕人湧入投票所，投票率明顯增加，從中午前不到二成，到投票結束，投票率衝上三成。

前縣長魏明谷、立委黃秀芳、立委陳素月和民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人，昨早完成投票後，都上臉書催票，提醒還沒投票的民眾，趕緊出門投票，他們強調，公投結果攸關台灣經濟發展、產業的國際競爭力、能源轉型及空污的改善，這些議題都和大家的生活息息相關，以行動完成投票，支持台灣繼續向前進步！

昨天公投日，彰化縣投票所選務人員一度比投票民眾多。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法