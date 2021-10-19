彰縣垃圾費隨袋徵收 擬找超商試辦

彰化縣目前垃圾處理費採隨水費徵收，有民代提出改採隨袋徵收，環保局委由顧問公司進行4大超商試辦可行性評估計畫。 （環保局提供）

2021/10/19 05:30

縣府以401家為對象 超商反彈表明寧可交合法清運公司處理

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一年垃圾總量高達26萬多公噸，縣內唯一一座焚化場已經老舊，彰化縣環保局委由顧問公司，評估在縣內推動垃圾處理費隨袋徵收的試辦計畫，打算優先從有造冊、且24小時營業的401家超商，作為試辦對象，評估消息曝光引發熱議，不單業者反彈，民眾也是一片譁然。

彰化縣目前採垃圾處理費隨水費徵收，超商垃圾比照一般廢棄物，由清潔隊清運。時代力量縣議員吳韋達近日在議會中，要求縣府評估垃圾費隨袋政策。他說，垃圾費隨水費徵收欠缺公平性，讓垃圾減量失去「動機」，未必符合使用者付費的概念，目前實施垃圾費隨袋徵收的縣市，垃圾減量到3至7成，成效顯著。

環保局長江培根表示，垃圾處理費隨袋徵收是一個很好的政策工具，問題在於環保局與鄉鎮市公所清潔隊，行政層級非隸屬關係，行政條件無法像直轄市一樣，目前已委由顧問公司進行可行性評估報告，已在紙上作業階段。

環局委託顧問公司評估可行性

環境工程科長葉鐙嘉指出，全台最早實施垃圾處理費隨袋徵收的台北市，因為市民會自動資源回收，達到垃圾減量，近年各縣市資源回收超過5成回收率，此時再採垃圾費隨袋徵收，減量效果無法期待太高，加上專用垃圾袋的價格，無法完全反映垃圾處理費，造成台北市政府年年巨額虧損。試辦初期，將以超商為執行對象，有利於評估試辦成效優劣之處。

業者指垃圾量比不上一般工廠

針對環保局的構想，超商業者認為，超商垃圾量都還比不上工廠的一般廢棄物，他們寧願選擇交由合法清運公司處理。民眾則表示，鄉下和都市民情不同，垃圾處理費隨袋徵收一上路，爆發垃圾大亂，恐難遏阻偷倒、濫倒歪風；但也有支持民眾建議取經雙北市經驗，落實使用者付費。

雖憂心偷倒 也有人贊成使用者付費

環保局表示，目前尚無確定實施時間，評估結果出爐若可行，明年製作專用垃圾袋並辦說明會，試辦期間以勸導取代開罰，未符合規定則拒收。

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