陳修將女友曾求救 檢追查現場證人

胡女弟弟表示，姊姊很善良心很軟 都會想到別人。（胡女弟弟提供）

2021/10/18 05:30

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕「76行者」總召集人陳修將涉嫌失手殺害胡姓女友，目前警方發現當時陳男有請一名友人到場，協助送胡女到醫院急救，事後該男子失聯，目前檢警已要求該男子出面，本案是否有其他共犯，檢方還在清查中，但目前確實有一位現場證人，不過尚未到案說明。 另外，胡女的弟弟昨天提出質疑，他認為現場恐不只陳男一人歐打胡女，恐有共犯。

胡女弟弟表示，姊姊日前曾傳訊指稱「快被將哥打死了！」後來又傳來一張鼻青臉腫的照片，傷勢集中臉部，頭部，以及手肘、腕、腳踝等關節處，感覺姊姊生前一定受很多委屈，陳修將應該以死償命。

而陳修將與胡女入住汽車旅館期間，在15日凌晨有一黑衣男子出入，沒多久陳修將賓士車開出至彰化醫院急診室，黑衣男子則與另一名女性友人騎機車到醫院，並幫忙從車上抱下已癱軟的胡女至擔架上。

檢方偵訊時，陳修將供稱該友人是葬儀社員工，但事後他發現自己涉入命案，嚇得趕快躲起來，警方來電也不接，而其友人透過媒體表示，他很緊張，也擔心自己被當共犯。彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，本案是否有其他共犯，檢方還在清查中，但目前確實有一位現場證人，不過尚未到案說明。

陳修將所經營的晴光禮儀公司，近年來都以部立彰化醫院為據點，並在和美鎮一處透天厝有租屋，透天厝也掛有「晴光送行者聯盟」的布條，但附近民眾都表示，大約半年前就搬走了，也沒有再租了。

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