《彰化》疑打死女友 「送行者」被羈押禁見

「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將（中）因捲入女友命案，這次在「城中城」大火事件中確定「缺席」。（記者顏宏駿翻攝）

2021/10/17 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕知名團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將與胡姓女友投宿彰化縣埔心鄉一間汽車旅館，因口角發生衝突，陳徒手抓她的頭髮，又涉嫌抓她的頭撞擊重物致死，由於他矢口否認涉案，昨天被檢察官以有逃亡串證之虞聲請羈押禁見獲准。

陳修將與女友投宿汽車旅館時，曾經打電話回家告訴母親，「我要跟朋友南下到高雄」，其實，當時他與女友在汽車旅館房內吵得不可開交，原因疑似因為女友與另一男子有曖昧關係，陳男醋勁大發，對胡女施暴。疑因出手過重把女友打死，他與同事聯手將女友載到附近的彰化醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，醫院急救半小時仍告不治。

面對女友死亡，陳修將一臉淡定向警方說「不知道，不關我事，我醒來，她就死了！」辦案人員當面對他說「證據已經那麼充分了！你以為天兵天將會來救你這個送行者嗎？」陳修將非常篤定地說「沒錯」。

儘管罪證充分，警方條列對他不利的疑點，他仍不願承認殺害胡女，檢方見他矢口否認，諭令當庭逮捕，不到12小時被裁定收押禁見。據了解，陳修將與胡女交往多年，胡女長期都跟在他旁邊擔任助理，2人以男女朋友相稱，陳妻也默許，但陳有多次對胡女施暴紀錄。

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