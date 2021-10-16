彰縣振興加碼開跑 抽青宅、機車

彰化振興加碼活動，消費滿200元可抽伸港鄉青年住宅。（完工示意圖，彰縣府提供）

2021/10/16 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕為搶攻振興五倍券商機，彰化縣推出長達255天的振興加碼活動，昨天（15日）開始至明年6月30日止，這期間只要在彰化縣消費滿200元就可取得抽獎資格，今年大獎包含3戶1房型的青年住宅、100台電動機車和價值逾千萬元的1萬8000個現金獎，不限用五倍券消費，刷卡或現金消費都算，歡迎大家來彰化狂買爽抽大獎。

五倍券、刷卡、現金都算

各縣市振興五倍券加碼活動陸續啟動，多數活動時間頂多2、3個月，彰化縣結合與台灣銀行合作推廣台灣Pay行動支付時間，今年加碼抽獎活動天數破紀錄，接近9個月，刷新全台活動時間最久的天數。

須確實上網完成消費登錄

昨起民眾在彰化消費每筆滿200元發票或收據及台灣Pay消費明細都要收好，確實上網完成消費登錄，即可期待幸運之神來敲門，送來青年住宅、電動機車和現金等驚喜大禮。

經濟暨綠能發展處長劉玉平指出，全國的自然人於營業稅籍登記在彰化縣的公司或商業，消費滿200元取得電子發票、傳統發票、手開發票或免用統一發票收據、市場和夜市攤販等台灣Pay合作店家的台灣Pay消費明細，進入活動官網（https://tourism.chcg.gov.tw/）首次會員註冊，完成後逐筆消費登錄，取得抽獎序號，滿200元獲得1個抽獎序號、滿400元2個序號，單筆消費最多累積10個。

3次抽獎 未抽中可保留至下次

活動分3次抽獎，第一次抽獎未中，抽獎資格與序號繼續保留至下一次再抽獎，預計明年1月中旬首次抽獎，第2次明年4月中旬、第3次明年7月中旬。

抽中青宅 可換125萬等值現金

八大獎項當中頭獎伸港青年住宅1戶1房，地點位於伸港鄉伸港段，預計在113年6月完工，如果抽中的人想放棄承購資格，也可換取125萬元的等值現金，二獎電動機車，為PGO今年推出新款電動機車，PGO摩特動力就是曾生產比雅久機車的廠商，是彰化在地有50年之久的機車大廠。

三獎至八獎為現金紅包獎，總共1萬8000個紅包，超過千萬元，包括2萬元150個、1萬元300個、5000元1050個、2000元1500個、1000元6000個、500元9000個。

彰化振興加碼活動，消費滿200元可抽伸港鄉青年住宅、電動機車。（記者張聰秋攝）。

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