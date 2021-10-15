文化界連署 盼留下央廣鹿港分台

央廣鹿港分台園區廣闊，占地約35公頃。（連署小組提供）

2021/10/15 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕保存台灣的「聲音」！設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台，目前已停止播音，但園區廣闊，占地約35公頃，電台內發射鐵塔為鹿港地標之一，目前全國多位文化界人士發起連署，呼籲文化部讓央廣鹿港分台成為「國家級廣播聲音園區」，留下見證冷戰時期的台灣反共心戰宣傳基地的歷史！

盼成國家級廣播聲音園區

連署發起小組表示，鹿港小鎮是觀光小鎮，但許多人都不知道在光復路上有個央廣鹿港分台，就鄰近鹿港天后宮停車場與鹿港高中，佔地大約35公頃，有護城河、冷卻池、哨亭、南北天線區特殊的自立式四塔定向天線、國內首座室內型變電所，也是目前央廣底下保存最完整的分台。

1969開播 肩負對中國廣播任務

發起小組指出，央廣是國家廣播公司，因為戒嚴時期的冷戰局面，主要是作為反制中共心戰宣傳，其中，鹿港分台是由美國協助貸款與採購機器，光是設備就花了1億台幣，打造電台機房、中流新莊宿舍、北天線區、南天線區，其中中波發射機功率可說是亞洲第一，並在1969年10月5日正式開播，由於肩負對「匪區（中國）」廣播任務，因此平時還有憲兵在門口駐守戒備。

有珍貴的反共播音資料

發起小組強調，央廣鹿港分台因為有珍貴的反共播音資料，加上全台罕見的特殊軍事技術地景，在2018年已登錄為文化景觀，目前因為播音停止，土地可能會交給國有財產署與彰化縣政府，在未來活用定位不明下，基於「活化土地」的開發壓力，很可能就會宿舍區綠地、南北天線區大片農地水泥化，也將讓央廣鹿港分台與周遭廣播設施破碎化，失去完整保存聲音文化的場域精神。

目前播音停止 未來定位不明

發起小組表示，希望透過連署請命，留下完整的央廣鹿港分台，在此成立「國家級廣播聲音園區」，成為典藏台灣聲音的文化資產。有意了解詳情或參與聯署者，請在FB搜索「台灣聲音寶藏」即可。

央廣鹿港分台園區設立特殊的自立式四塔定向天線，可對中國進行心戰宣傳。 （連署小組提供）

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