彰化建縣三百藝術巡演 明天首場

10月15日起一連6個月舉辦「建縣三百‧大放藝彩」共計8場的鄉鎮藝術巡演活動，演出團體之一的優人神鼓為活動暖身。 （記者張聰秋攝）

2021/10/14 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣1723年建縣至今，即將邁入300年，隨著疫情趨緩，戶外活動逐漸鬆綁，縣府將從10月15日起一連6個月舉辦「建縣三百‧大放藝彩」共計8場的鄉鎮藝術巡演活動，廣邀全國知名的5大優質演藝團隊，將帶給縣民精彩可期的藝術饗宴。

5大演藝團隊各是優人神鼓、十鼓擊樂團、明華園戲劇團、薪傳歌仔戲戲團、FOCA福爾摩沙馬戲團，還有年輕世代的偶像藝人、實力派歌手等。

8場活動首場15日晚上7點30分在和美鎮和仁國小，優人神鼓演出「鼓聲圓滿」，23日晚上溪湖鎮大公路停6停車場、湖西國小旁舉辦「向志工致敬演唱會」，30日晚上在員林市圓林園，由十鼓擊樂團演出「2021鼓映彰華」，31日晚上縣立體育場邀請FOCA福爾摩沙馬戲團演出「馬戲派對」。

明年2月28日和3月20日晚上，明華園戲劇總團分別在北斗鎮奠安宮停車場和鹿港鎮立體育場，演出「流星」和「俠貓」戲碼。

3月11日晚上二林文化教育園區由薪傳歌仔戲劇團演出「鐵面情」。3月13日晚上在田中鎮景崧文化教育園區，邀請明華園日字戲劇團演出。

昨天縣府在彰化演藝廳請來優人神鼓為活動暖身，宏亮悅耳的鼓聲迴盪全場；縣長王惠美表示，15日第一場請來家喻戶曉的優人神鼓開場，今年、明年各演出4場，全部免費入場，還可以吃小吃、玩景點。

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