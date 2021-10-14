北斗螺青國小移樹 改建通學步道

小葉欖仁原先佔據人行道大半。 （記者陳冠備攝）

2021/10/14 05:30

16棵大樹佔據人行道 學童被迫走到大馬路 校方修樹移植 居民誤以為要砍除

〔記者陳冠備／彰化報導〕校樹怎麼不見了？！彰化縣北斗鎮螺青國小校門兩旁種有16棵樹齡超過20年的小葉欖仁樹，因樹形高大，逐漸佔據校門兩旁的人行道，學生上下學被迫走到馬路上，險象環生，校方因此將樹木修剪移走，不料引起附近居民反彈，質疑為何砍校樹？對此校方表示，原地將改建通學步道，樹木只是被移植到附近的木球場。

小葉欖仁樹移至木球場

螺青國小位於北斗鎮斗中路上，該路是田中通往北斗的重要幹道，早期當地為了造景，在學校圍牆前的人行道，與前方斗中路分隔道上種植小葉欖仁，期盼成為綠色隧道，殊不知如今卻成為學童上下學的惡夢，因小葉欖仁愈來愈高大，後期又在樹周圍種植大王仙丹灌木，導致原本寬2公尺的人行道被佔據大半，學生難以通行只能走到斗中路的水孔蓋上，一旁車輛呼嘯而過，若遇天雨路滑就更危險。

有鑑於此，螺青國小於今年初透過北斗鎮公所向營建署申請前瞻補助近300萬元，計畫將小葉欖仁移除，改建置「通學步道」，本月1日進行樹枝修剪，近日進行移除，但樹枝修剪過度，讓民眾以為是要砍除，引起議論。

「絕對不是砍樹！」螺青國小校長許孝麟說，校門口兩旁16棵小葉欖仁時常因為落葉、種子等問題，造成用路人不便，且人行道浮根問題嚴重，學生經常得跨到斗中路上行走，非常危險，因此向政府申請經費改建。樹移植到附近的北斗木球場安置，那邊有大草皮，更有利小葉欖仁成長。

改設人行道與家長接送區

許孝麟也說，新的通學步道預計設計1.5公尺寬人行道與1公尺寬汽車接送區，原有的大王仙丹仍保留原地增添綠意，工程預計11月底完工。

螺青國小校長許孝麟表示，校樹小葉欖仁是移除，並非砍除。 （校長許孝麟提供）

螺青國小校門旁小葉欖仁已經移除，新的通學步道預計11月底完工。（記者陳冠備攝）

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