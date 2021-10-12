彰化砸3000萬振興加碼 最大獎抽青宅

彰化縣長王惠美（中）和民代共同按下舞台前看板捲軸，宣告彰化振興經濟加碼活動10月15日開跑。（記者張聰秋攝）

2021/10/12 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕晚到更有料！彰化縣長王惠美宣布，10月15日到明年6月30日，國人只要來彰化縣消費滿200元就可參加摸彩，縣府「阿殺力」將送出3戶青年住宅、100輛電動機車、1萬8000個現金獎，最大獎項讓3個人擁有青宅，不像其它縣市最大獎獨厚1人，藉此吸引大家把五倍券花在彰化，為自己創造驚喜和意外之財。

還有百輛電動機車 1.8萬個現金獎

獎項比去年最大獎只有1輛國產轎車更吸引人，其中，3戶伸港鄉青宅（第1次先抽1房型後面再抽2房和3房，中獎者若不符合青年住宅持有資格，改領等值現金）、1萬8000個現金獎500元到2萬3000元不等、100輛電動機車（每輛市價5萬8980元），總金額高達3000多萬元。

上活動網站登錄發票 3次抽獎

活動期間民眾可持五倍券或現金、刷卡，再憑消費發票、免用統一發票消費證明或用台灣Pay等數位發票，上活動網站登錄發票，即可參加抽獎，各在明年1月、4月和7月共3次抽獎。

每次消費最多有10張摸獎券

王惠美說，每次消費金額超過200元最多有10張摸獎券，希望大家把錢花在彰化，廠商各自加碼放大振興券，包括用五倍券消費可享買一送一或20%回饋等。

彰化振興經濟加碼內容共有三大亮點，第一「買一送一」民眾在活動合作商家使用五倍券消費可享買1送1，第二有32家鹿港廟口商圈商家，推出限量168份消費券，2500元紙張五倍券兌換3000元商圈消費券，回饋20%。第三是「遨遊彰化景點自由配」業者推出搭乘祥安接送包車一日遊台中火車站、台中高鐵出發，使用紙本或數位五倍券消費，原價6000元優惠價4988元，使用時數9小時，還有「買一送一」包一日行程加送1小時，共可使用10小時。

彰化振興加碼活動起跑日從15日開跑，有民眾抱怨從8月26日縣長宣布振興加碼要給大家「Surpries」，等了47天才「孵」出振興經濟加碼內容，有商家抱怨錯失賺國慶連假振興財。

對此，王惠美說，活動時間一直到明年6月30日，之前跟台灣銀行推出台灣Pay行動支付進行合作協商，當時表明推廣期間要給商家最大優惠，免收手續費要到明年6月30日，振興經濟活動也延續到明年6月30日，最大和次要獎項都跟在地連結，晚宣布更有料。

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