惠來產業園區開發案環評現勘 環團陳抗

彰化縣府審查小組昨進入台灣民俗村實地進行環境影響評估，相關人員在園區走動，僅剩的建物、老樹仍屹立園區，令人不勝唏噓。 （彰縣府提供）

2021/08/12 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉台灣民俗村已荒廢多年，目前有財團擬將此處開發為惠來產業園區，縣府審查小組昨實地進行「惠來產業園區開發案」環境影響評估，卻遭遇環保團體抗議，要求縣府勿當財團的「門神」，否決開發案。還有人戴著灰面鵟鷹的頭套，帶頭衝入園區，遭大批警力包圍阻擋，情勢一度緊張，最後由環保局長江培根出面接下陳情書，才化解衝突。

環局：所有內容 會公開揭露

環保局指出，民間業者申請惠來產業園區開發案，縣府依法受理，由環評委員作成最後的審查決定，縣府沒有立場退回或否定，有關開發行為所帶來的社會、文化、經濟、生態自然環境、公共服務，民眾意見等各項影響皆會在審議程序充分討論及評析，彰化縣政訂有旁聽作業要點，人民或團體都有機會於審查會時表達意見，一切程序公開透明，所有書件及開會內容皆會在政府機關網站公開揭露。

環團扮鷹陳情 與警發生推擠

環保團體與縣議員李成濟、賴澤民等人昨天齊聚台灣民俗村大門陳抗，數十名警力現場警戒，縣府審查小組實地進行環評，環團成員欲進入園區，遭警方阻擋，出現多起推擠，所幸未擴大。

指開發與民搶水 破壞生態

環團指出，民俗村開發為產業園區，將出現與民搶水、破壞生態、破壞水土保持與汙染等危機，嚴正要求縣府勿被開發商綁架，勿當開發單位門神，呼籲環評審查委員否決產業園區開發案，維護民生用水、安全生活的權益。

有環保運動的成員戴著灰面鵟鷹的頭套，帶頭欲進入民俗村內勘查現狀，但都被層層警力包圍阻擋，甚至出現「警察抓老鷹」的畫面，火藥味十足。最後由環保局長江培根出面接下「灰面鵟鷹」遞交的陳情書後，始化解衝突。

審查小組到台灣民俗村環評，環保團體陳抗，並扮成灰面鵟鷹數度帶頭衝入園區，遭大批警力包圍阻擋，場面有如「警察抓老鷹」。（記者湯世名攝）

最後由環保局長江培根（左）出面接下陳情書，始化解衝突。（記者湯世名攝）

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