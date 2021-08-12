為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    惠來產業園區開發案環評現勘 環團陳抗

    彰化縣府審查小組昨進入台灣民俗村實地進行環境影響評估，相關人員在園區走動，僅剩的建物、老樹仍屹立園區，令人不勝唏噓。 （彰縣府提供）

    彰化縣府審查小組昨進入台灣民俗村實地進行環境影響評估，相關人員在園區走動，僅剩的建物、老樹仍屹立園區，令人不勝唏噓。 （彰縣府提供）

    2021/08/12 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉台灣民俗村已荒廢多年，目前有財團擬將此處開發為惠來產業園區，縣府審查小組昨實地進行「惠來產業園區開發案」環境影響評估，卻遭遇環保團體抗議，要求縣府勿當財團的「門神」，否決開發案。還有人戴著灰面鵟鷹的頭套，帶頭衝入園區，遭大批警力包圍阻擋，情勢一度緊張，最後由環保局長江培根出面接下陳情書，才化解衝突。

    環局：所有內容 會公開揭露

    環保局指出，民間業者申請惠來產業園區開發案，縣府依法受理，由環評委員作成最後的審查決定，縣府沒有立場退回或否定，有關開發行為所帶來的社會、文化、經濟、生態自然環境、公共服務，民眾意見等各項影響皆會在審議程序充分討論及評析，彰化縣政訂有旁聽作業要點，人民或團體都有機會於審查會時表達意見，一切程序公開透明，所有書件及開會內容皆會在政府機關網站公開揭露。

    環團扮鷹陳情 與警發生推擠

    環保團體與縣議員李成濟、賴澤民等人昨天齊聚台灣民俗村大門陳抗，數十名警力現場警戒，縣府審查小組實地進行環評，環團成員欲進入園區，遭警方阻擋，出現多起推擠，所幸未擴大。

    指開發與民搶水 破壞生態

    環團指出，民俗村開發為產業園區，將出現與民搶水、破壞生態、破壞水土保持與汙染等危機，嚴正要求縣府勿被開發商綁架，勿當開發單位門神，呼籲環評審查委員否決產業園區開發案，維護民生用水、安全生活的權益。

    有環保運動的成員戴著灰面鵟鷹的頭套，帶頭欲進入民俗村內勘查現狀，但都被層層警力包圍阻擋，甚至出現「警察抓老鷹」的畫面，火藥味十足。最後由環保局長江培根出面接下「灰面鵟鷹」遞交的陳情書後，始化解衝突。

    審查小組到台灣民俗村環評，環保團體陳抗，並扮成灰面鵟鷹數度帶頭衝入園區，遭大批警力包圍阻擋，場面有如「警察抓老鷹」。（記者湯世名攝）

    審查小組到台灣民俗村環評，環保團體陳抗，並扮成灰面鵟鷹數度帶頭衝入園區，遭大批警力包圍阻擋，場面有如「警察抓老鷹」。（記者湯世名攝）

    最後由環保局長江培根（左）出面接下陳情書，始化解衝突。（記者湯世名攝）

    最後由環保局長江培根（左）出面接下陳情書，始化解衝突。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    彰化縣今日熱門
    陪病PCR收費不一 彰縣衛局：逾3500元可反映
    2021/08/05 05:30

    陪病PCR收費不一 彰縣衛局：逾3500元可反映

    彰化》芒果加工降損失 果農回饋助生態整治
    2021/08/05 05:30

    彰化》芒果加工降損失 果農回饋助生態整治

    聞到煙硝味！爭取民進黨彰化縣長提名邱建富、魏明谷起步了
    2021/08/05 12:03

    聞到煙硝味！爭取民進黨彰化縣長提名邱建富、魏明谷起步了

    漲夜市租金2成攤商罵「吸血鬼」 彰化蔡董︰要租不租隨便
    2021/08/05 13:57

    漲夜市租金2成攤商罵「吸血鬼」 彰化蔡董︰要租不租隨便

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播