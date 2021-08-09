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    首頁　>　彰化縣

    催繳ETC欠費親送到家 民以為是詐騙

    行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜特地致電給詹家母子說明「這一切都是真的」，但剛好詹家母子跑到南投派出所要準備報案說遇到詐騙集團。 （記者劉曉欣翻攝）

    行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜特地致電給詹家母子說明「這一切都是真的」，但剛好詹家母子跑到南投派出所要準備報案說遇到詐騙集團。 （記者劉曉欣翻攝）

    2021/08/09 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕這真的不是詐騙！有一位詹姓民眾在「爆料公社」貼文，懷疑其母碰到詐騙集團，拿著執行通知書來催繳積欠的ETC通行費，還跑到派出所準備要報案。行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜昨天打電話加以澄清，但這位民眾還是不相信。胡天賜說，將會同管區員警再度親訪，證實「一切都是真的」！

    執行官親自致電 民眾仍不相信

    詹姓男子前天在「爆料公社」貼文指出，其母親積欠ETC費用，但前幾天卻有人專程拿著通知書來給他媽媽，這讓人直覺就是詐騙吧？為此，胡天賜昨天特地打電話給詹母，沒想到，詹姓母子 還是跑到派出所去報案，指稱碰到詐騙集團，胡天賜則直接跟員警再說明一次，強調今天上午就會派員會同管區員警到詹家說明。

    胡天賜表示，詹母積欠8000多元的ETC通行費，高公局在今年3月將案件移交彰化分署，由於詹母都沒有繳納，該署才會等到疫情趨緩，8月3日派員前往了解，當場也有出示證件，詹母當時並未質疑，在考量詹母經濟狀況後，分成4期繳納，並在執行筆錄記載每一期的金額。

    胡天賜強調，民眾如果有任何疑慮，都可馬上撥打110，要求員警到場，因為詐騙集團聽到警察要來的話就馬上拔腿就跑，如果是行政執行署的人員，就會留在現場等員警。

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