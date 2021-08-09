彰縣20位積欠停車費大戶 將送行政執行署

針對佔用收費停車格欠費大戶，彰化縣府將在公告後，移送行政執行署執行。（記者劉曉欣攝）

2021/08/09 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕硬起來！彰化縣從2017年1月開始收取路邊停車費，目前有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮和北斗鎮實施，但彰化縣政府工務處長林漢斌表示，從2017年到2019年之間，積欠停車費不繳的欠債1萬元以上的大戶，全彰化縣共有20人，積欠最多為3萬2000元，如果在公告後仍不繳費的話，將移給行政執行署彰化分署來執行。

第一名積欠3萬2000元

林漢斌表示，縣府正著手清查2017年到2019年之間積欠路邊停車費的大戶，其中，第一名是積欠3萬2000元，也就是當民眾在路邊停車格停車被開收費單之後，就應該在停車日的1個月內繳錢，如果沒有在期限內繳錢，逾期就會以掛號通知駕駛人在7天補繳，並加收工本費50元，屆期再不繳錢，就會依照道路交通管理處罰條例，由監理機關開出停車費未繳的罰單，並追繳欠款。

通知補繳仍然未理會

林漢斌強調，目前縣府已鎖定路邊停車費積欠1萬元以上的大戶，全縣有20人，都是一再通知補繳仍然不予理會，因此，依照彰化縣公共停車收費及管理自治條例規定將進行公告，公告後仍不繳錢，就會移給彰化執行署來執行。

彰市開出首張拖吊公告

彰化市公所也針對長期佔用收費停車格、又不繳費的車輛，開出第一張公告；彰化市公所工務課長陳進泓表示，彰化市中正路二段有收費停車格長期被民眾以車輛佔用車位，又不繳錢，8月4日已張貼公告在車輛上，要求限期移車，如不移車將進行拖吊，拖吊費與保管費由車主負擔。

彰化市長林世賢指出，長期佔用收費車位又不繳錢，一切依規定辦理；彰化市民代表江炳輝表示，這次被貼公告的車輛，好幾個月來都佔用市區黃金地段的收費停車格，好幾疊的收費單就直接夾在雨刷上，讓找不到停車位的人都看得牙癢癢的，如今終於貼出公告，讓守法停車的民眾覺得正義得以伸張。

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