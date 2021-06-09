為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰縣增2確診 陽性率降至0.8％

    彰化縣衛生局長葉彥伯說明大家族共餐傳染鏈，已十一人確診。（記者張聰秋攝）

    彰化縣衛生局長葉彥伯說明大家族共餐傳染鏈，已十一人確診。（記者張聰秋攝）

    2021/06/09 05:30

    娘家在溪湖熱區 大家族聚會共餐群聚傳染鏈累計確診11人

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣昨天新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，而這波本土疫情從5月15日至今，彰化縣累計221人確診，雖然天天新增個案，但感染陽性率由最高的1.5%降到0.8%，已下滑46%，縣長王惠美和縣民都很歡迎「嘉玲」（+0）來彰化。

    感染源暫列不明

    彰化縣溪湖鎮一對嫁到外地的60多歲姊妹，常常因娘家相聚，但溪湖正是染疫熱區，二姊妹的兒女在下班或放學後，也和媽媽一起吃飯，隔日又回去上學或上班，感染鏈越滾越大，昨再新增2人確診，為姊姊在醫院當護理師的媳婦和唸小學的孫子，累計該傳染鏈已11人染疫。

    衛生局長葉彥伯說，初步疫調匡列4個職場，相關人員100多人採檢都為陰性，40歲左右的醫院護理師居家隔離第5天確診，CT值31，病毒量不高，10歲左右的小學生也是居家隔離第5天發病，CT值17，病毒量高。

    葉彥伯表示，這個大家族聚會共餐群聚傳染鏈確診11人，各是姊妹的兩個家族成員，娘家沒人感染，姊妹和兒女職場也無人確診，疫調感染源暫列為不明，不過懷疑可能姊妹娘家剛好處在熱區，跟溪湖湳底社區有地緣關係，距離很近。

    這起大家族共餐群聚，第1位確診者是6月1日姊姊的大學生孫子，姊姊與先生當天也確診，之後姊妹兩個家族成員陸續發病確診，目前確診者已有姊姊夫妻2人、護理師媳婦1人、孫子與孫女4人、妹妹1人、妹妹的兒子1人、孫子2人，共計11人。

    陽性率下滑46％ 疫情漸受控制

    昨新增2例本土案例累計221人，有3人死亡，致死率1.36%，居家隔離853人，已完成篩檢數2萬5618人，陽性率再降到0.8%，相較於一開始疫情陽性率最高超過1.5%以上，已下滑46%，疫情漸漸受到控制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    彰化縣今日熱門
    恐爆群聚！彰化確診嬤參加賣藥直銷 急尋主持人和到場爺奶
    2021/06/02 06:37

    恐爆群聚！彰化確診嬤參加賣藥直銷 急尋主持人和到場爺奶

    彰化確診者足跡到台中 中市議員質疑市府未公布
    2021/06/02 08:09

    彰化確診者足跡到台中 中市議員質疑市府未公布

    同島一命！ 醫師戶外採檢險中暑 彰基贈屏、基移動篩檢站
    2021/06/02 09:41

    同島一命！ 醫師戶外採檢險中暑 彰基贈屏、基移動篩檢站

    防疫商機強強滾！ 彰化農漁會變身網購明星業績翻倍
    2021/06/02 12:55

    防疫商機強強滾！ 彰化農漁會變身網購明星業績翻倍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播