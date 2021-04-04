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    首頁　>　彰化縣

    清明買潤餅皮 彰化名店見人龍

    彰化縣北斗鎮五權里長謝正良（左）不忍里民大排長龍，自製潤餅皮為民服務。 （記者陳冠備攝）

    彰化縣北斗鎮五權里長謝正良（左）不忍里民大排長龍，自製潤餅皮為民服務。 （記者陳冠備攝）

    2021/04/04 05:30

    〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕每到清明時節，就是要吃潤餅！彰化縣鹿港鎮經營超過40年的潤餅老店，每年都會在清明節推出「限購方案」，不少民眾一早就來排隊；而在彰化縣北斗鎮的店舖「潤餅輝」，昨日一早就出現排隊人龍，業者表示，今年人潮比去年多了近3成，平均每人要排隊1個半小時才買得到。

    鹿港老店推限購方案

    鹿港潤餅老店是由施姓老闆1人負責製作潤餅皮，他從早上6點開工，不斷的甩麵糰，一天下來要工作11、12個小時，甩到手臂都快「鐵手」了。由於老店的潤餅皮為每台斤140元，特色就是皮薄、有彈性，包起來比較不會破，許多鹿港人都趕在清晨5點多就來排隊。而鹿港潤餅老店每年清明檔期都會有限購方案，昨天每人只能買1.5斤，今天清明節每人只能買1斤，明天每人能買2斤。

    北斗「潤餅輝」人潮多去年3成

    而彰化縣北斗鎮知名潤餅皮店「潤餅輝」，昨日一早就出現排隊人龍。業者陳弈汝表示，去年因疫情影響，返鄉祭祖民眾減少，排隊人數大減，但國內防疫有成，假期第一天就出現排隊50公尺人龍，人數比去年增加近3成。

    她說，潤餅輝已創業80多年，每年此時家族成員都會放下手邊工作，聚集北斗大菜市場製作潤餅，今年出動20餘人，包括她年僅6歲的兒子也要來幫忙，清明假期間將開47個火爐，每天可製作約24萬張潤餅皮。

    五權里長只賣2天服務選民

    另外，彰化縣北斗鎮五權里長謝正良不忍讓里民大排長龍買潤餅皮，他想起丈母娘傳授製潤餅的技藝，於是架起火爐烙起潤餅皮，2天已賣出了近5000張潤餅。

    謝正良說，由於是臨時販賣性質，因此只限4月2、3日兩天製作，這純粹只是為民服務，若是預定的數量太多，他也忙不來。

    今年清明假期返鄉祭祖人潮變多，北斗鎮知名潤餅皮店「潤餅輝」也出現排隊人龍。（記者陳冠備攝）

    今年清明假期返鄉祭祖人潮變多，北斗鎮知名潤餅皮店「潤餅輝」也出現排隊人龍。（記者陳冠備攝）

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