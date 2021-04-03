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    首頁　>　彰化縣

    《供5停2》彰市搶購水桶 不鏽鋼水塔也缺貨

    彰化市區的一家賣場，在店面前準備許多大水桶，以供民眾購買。（記者林良哲攝）

    彰化市區的一家賣場，在店面前準備許多大水桶，以供民眾購買。（記者林良哲攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者林良哲、劉曉欣／彰化報導〕因應乾旱，彰化市將從本月6日起，採取「供5停2」的措施，使市民相當緊張，紛紛添購水桶來「備戰」，致使市區的賣場「水桶」大缺貨，貨車到店面前一下貨，立刻被民眾搶購一空。

    彰縣設45處供水站

    面對停水期即將到來，有網友PO文指稱在彰化市一家賣場有關水桶進貨，立刻引來一堆人留言，有人表示將立刻前去購買；有人說前幾天已經買了1個大水桶，現在想想不妥，還是再去買1個比較妥當。

    在大家搶購下，已有賣場採取「預定」政策，要求民眾先留下聯絡電話，等待有貨時再來購買。業者表示，現在不只大水桶缺貨，連不鏽鋼製的大水塔也沒貨！此外，也有網友PO文提醒民眾在停水前，要先將家中的抽水馬達關閉，以免造成損壞或危險，更有人「畫」出抽水馬達開關的位置，希望大家一定要小心。

    而彰化縣為因應停水，設置45處臨時供水站，由水公司及彰化縣消防局出動7輛水車，民眾可前往供水站取用生活用水。另外，縣府也將開放彰化市水資源回收中心、鹿港福興水資源回收中心以及二林污水處理廠等3處水資源回收中心免費取用，民眾可使用水桶以及水車等來載水。

    彰中關閉多數飲水機

    在學校方面，彰化高中全校師生2000多人，立即啟動「停水大作戰」，水龍頭、馬桶、小便斗全面改裝節水功能，大型集會改為教室直播，避免使用空調，也將關閉大多數飲水機，做好抗旱的萬全準備。

    而彰化市大型的國中、小，也啟動節水計畫，除了採購儲水桶放在廁所、洗手台旁以外，也要求學生自備乾洗手或濕紙巾到校，同時也讓學生自備飲用水到校，以避免飲水機沒水的情況。

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