《變為一般農業區》鹿港水五金工廠 可望解套

2021/04/02 05:30

頂番婆推動水五金田園生產聚落 將可有條件變更為丁種建地 業者盼早日合法化

〔記者劉曉欣／彰化報導〕解決「農地工廠」跨出一大步！彰化縣府在鹿港的「頂番婆」地區，推動「水五金田園生產聚落」，目前共有719公頃從特定農業區檢討變更為一般農業區，已通過中央審查，讓當地數量龐大的農地工廠，有機會獲得「解套」。

719公頃變更 中央審查通過

鹿港頂番婆為全國最重要的水五金產業聚落，以生產水龍頭及其配件為主，但當地的工廠都是在特定農業區內，不但無法取得合法的登記許可，更對當地農作、生活環境造成衝擊。為解決此問題，縣府在2019年擬定「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」，必須先將特定農業區變更為一般農業區，然後再以新訂都市計畫方式辦理，將當地規劃為農工並行的產業專區。

新訂都市計畫 規劃農工並行

縣議員凃淑媚表示，全世界有一半的水龍頭都來自頂番婆地區，且當地有完整的生產鏈，但業者長期以來都面臨缺乏工業用地的問題，而「水五金田園生產聚落」是透過新訂都市計畫的方法，才能解決農地與工廠混用的情況。

彰化縣水五金產業發展協會理事長陳啟鋒表示，這對頂番婆地區工廠是一大利多，如果劃定為一般農業區的話，就會方便許多，而業者都希望能夠早日讓工廠取得合法身分，才有利於外銷訂單的爭取。

縣府地政處副處長陳麗梅表示，鹿港「水五金田園生產聚落」特地農業區檢討變更為一般農業區，已通過內政部區域計畫委員會的審查，縣府將於近期進行公告程序。縣府建設處長陳威宏指出，今年將會擬定「水五金田園生產聚落」新訂都市計畫草案，並舉辦說明會，經過展覽公告後再送交彰化縣都市計畫委員會審議。

針對鹿港「水五金田園生產聚落」從特地農業區變更為一般農業區，縣府經濟暨綠能處長劉玉平強調，特地農業區除非是重大建設，否則禁止辦理變更，管制非常嚴格；但一般農業區只要符合法規，就可以有條件進行變更為丁種建地，也就能夠取得用地的合法性，兩者是有很大的區別。

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