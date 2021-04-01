發展綠能「 AFC智慧儲能系統」彰濱啟用

台泥綠能在彰濱啟用全國第一座AFC智慧儲能系統。（記者劉曉欣攝）

2021/04/01 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台泥綠能昨在彰濱工業區線西區啟用全國首座AFC智慧儲能系統，設置容量為5MW，已通過台電測試，預計4月將會併聯運轉，最重要的是百分之百都是國產國造，讓綠電可以儲存，讓綠電「虛擬電廠」成真！

台泥企業團董事長張安平與台電董事長楊偉甫，昨天都親自出席啟用典禮；張安平表示，綠能是未來經濟持續發展的唯一選擇，若讓二氧化碳繼續增加下去，氣候變遷會造成人類極大災難，因此減碳是最重要的，儲能更是發展綠能很關鍵的一部分，才能穩定供電。

張安平指出，今年是台泥邁入第75年，啟用AFC（Automatic Frequency Control）智慧儲能系統，對台泥是轉型的第一步，這也是繼台泥綠能繼2019年在彰濱打造台灣首創「風光共存」再生能源電廠」後，推出全國第一座AFC智慧儲能系統，也是全世界最先進的設備，最重要的是全部國產國造！

楊偉甫則強調，台灣在發展綠能的同時，也要解決間歇性的問題，才能達到穩定供電，讓供電滿足用電需求，兼顧離峰、尖峰的用電特性，台泥綠能打造AFC智慧儲能系統，正是達到「虛擬電廠」的作用，這是為台灣綠電儲存與調節跨出一大步，也希望台泥綠能扮演領頭羊，讓綠能儲能可以完全國產化。

台泥綠能也同時啟用彰濱台泥綠能維運中心，可以即時掌握全國各地再生能源案場現況，並設有「綠能願景館」，也開放預約參觀。

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