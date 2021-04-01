彰縣領先全國 線上查土地鑑界

彰化縣以和美地政所為示範，率先全國，架構「鑑界成果查詢服務系統」，昨正式上線。（記者張聰秋攝）

2021/04/01 05:30

近10年來建置1萬多筆鑑界照片和資料 供當事人查詢

〔記者張聰秋／彰化報導〕土地鑑界結果差一點點都不行！彰化縣政府地政處以和美地政事務所為「示範所」，率全國風氣之先，架構「鑑界成果查詢服務系統」昨正式上線，近10年來1萬多筆鑑界照片和資料全攤在陽光下，隨時隨地只要有網路的地方都能讓當事人查詢並申請界標照片，資訊公開透明。

和美地政所示範 將全縣採用

地政處長蔡和昌宣布這項全新的便民政策，彰化縣地政士公會理事長邱銀堆、常務監事陳仕昌見證，全縣8個地政事務所，以和美為示範所，試辦成效良好，將擴及各鄉鎮市。

蔡和昌說，這是全國首創，未來這項創新服務推廣到彰化縣其他7所地政事務所，期能在最短時間把所有鑑界、重測都累積起來，過去沒有做的，未來一定要做。

蔡和昌表示，全新上線的「鑑界成果查詢服務系統」網址是（https://maps.homei-land.gov.tw/），土地所有權人即當事人與利害關係人，可查詢自2012年1月起歷次鑑界案件分布情形，並可查詢案件的基本資訊，還有線上申請鑑界時各界址點界標埋設位置拍攝的照片檔案，清楚了解土地鑑界結果。

何時需土地鑑界？土地鑑界指的就是土地複丈，就是說，已辦理地籍測量的土地，實地界址因人為因素或天然災害，致使界標移動、湮沒或遺失造成界址不明時，相鄰土地所有權人對其界址需確定其位置。

好比說，民眾申請建築避免越界，須與鄰地所有權人確定界址，樹立界標，這時，就須向地政機關申請土地複丈作業，而測量人員根據法定地籍圖或界址座標等資料，實地確定土地界址的正確位置。

民眾不必專程臨櫃申請

民眾申請鑑界案件，實地釘樁後，經常發生這次鑑界結果跟印象中前次鑑界位置不同，或是界樁因耕作或整地遺失了，還有因為鄰地鑑界未到場會同，無法得知現場鑑界位置，問題一籮筐，今後有了線上查詢系統，不用專程跑一趟地政事務所，臨櫃申請閱覽、抄錄或複印相關鑑界結果資料，更加能夠確保地主和利害關係人的權益。

這套縣府自行開發的查詢服務系統網站，直接從地圖上就能查詢想申請案件資訊，填寫案件及民眾個人資料申請鑑界照片，審核通過後主動寄發結合地籍圖和界標照片的鑑界資料電子檔，傳送進民眾登錄的郵件信箱，簡單便捷。

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