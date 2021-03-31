清明掃墓 彰縣10大熱區交管

2021/03/31 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕迎接清明節4天連假，彰化縣警局交通隊昨天公布彰化市、芬園鄉等10處掃墓熱區的交通疏導、管制措施，並提醒民眾各公墓園區周邊道路較為狹小，切勿併排停車，影響其他用路人通行，必要時警方也會加強違停拖吊。

警方加強違停拖吊

交通隊公布的10大掃墓熱區，分別是彰化市第2公墓於4月2日至5日每日8時至16時禁止車輛進入，車輛停放於培元中學及福山公園停車場。芬園鄉第3公墓於4月2日至5日每日8時至16時實施單向行車管制，車輛由碧園路入口進入，由員草路出口離開。永靖鄉永南公墓於4月4日8時至16時實施單向行車管制，車輛由福德巷進入，由永福路離開。鹿港鎮第1公墓於4月2日至4日每日10時至16時，禁止車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。鹿港鎮第5示範公墓於4月2日至4日每日10時至16時，禁止車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。

福興鄉第15公墓於4月2日至4日每日10時至16時實施沿海路3段與下寮巷路口單向行車管制，車輛只進不出，禁止由該路口離開公墓。伸港鄉第1公墓於4月2日至5日每日8時至16時實施單向行車管制，車輛由彰新路7段401巷口進入，由中華路670巷口離開。

田中鎮第5公墓於4月3日、4日每日9時至12時及14時至17時實施單向行車管制，車輛由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。田中鎮第7公墓於4月3日、4日每日9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。社頭鄉第6公墓於4月3日、4日每日9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛由山腳路2段公墓入口進入，由山腳路2段432巷口離開。

交通隊長林世明表示，清明節4天連假，民眾返鄉、出遊，預期將帶來交通衝擊，針對重要道路、風景遊憩區規劃交通疏導作為，民眾可至交通隊網站（https：//www.chpb.gov.tw/traffic/）了解詳細資訊。

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