彰縣醫院 重啟刷健保卡入院管制

進入衛生福利部彰化醫院，民眾需先通過紅外線體溫監測，才能再進入管制站。（彰化醫院提供）

2021/01/27 05:30

加強防疫 首日未發現須居家隔離或自主健康管理的民眾

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕加強武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施，彰化縣31家醫院昨天重啟「刷健保卡」進入醫院的管制措施，首日運作算順暢，但在看診尖峰時段，因民眾太多而大排長龍須等候過卡。在首日管制時，並未發現已被中央匡列要居家隔離或自主健康管理的民眾。

昨天開始的進入醫院查核健保卡管制，主要是查詢1月6至1月19日曾至桃園醫院就醫之病人及工作人員，若查到被註記的人，各醫院依照分流動線，會請其改走發燒篩檢站路線，與人群分流，到急診室就醫，再由醫師視病患症狀進行必要治療，還好並未發現這類民眾。

民眾肯定防疫作為

為了不出現防疫破口，民眾對衛生局提升防疫作法大多肯定。一位劉小姐指出，台灣防疫成績一直都很好，她樂於配合任何的防疫作為。另一位張先生則說，桃醫的院內感染不能再出現第2家，才能保有足夠的防疫醫療能量，他肯定此作為。

衛生局長葉彥伯表示，刷卡動作並非要由醫護人員執行，保全、行政職員也可代勞，各醫院重啟上路情況大致順暢，民眾等候進入稍有不便，重點卻是醫院經由刷卡動作，能管控1月6日至19日有過桃園醫院接觸史的民眾，避免防疫出現破口。

北彰化的彰化秀傳醫院前晚就在總院和各分院入口處，完成單線、雙線甚至4線的查核平台，昨天上午10點到11點看診量尖峰時段，總院4線查核平台同步啟動，工作人員一邊刷卡，一邊向民眾解釋原因，民眾要排隊等候，過程還順利。

南彰化的衛生福利部彰化醫院，民眾先通過紅外線體溫監測再進入管制站，有些民眾未帶健保卡或身分證，工作人員都耐心請其諒解並配合，雖然少數民眾有些微詞，但大部分民眾都能配合，有人為了陪年邁的母親就診，甚至回家取了健保卡再帶母親入院。

葉彥伯表示，衛生局要求醫院密切注意，來診病人或探病者是否有桃醫接觸史，隨時回報管控情況，民眾防疫警覺性強，很多民眾健保卡未被註記，主動表明何時去過桃園醫院，或是，何時跟在桃園醫院探病之人有過接觸，但很多都是在1月6日之前，中央目前並未匡列這類民眾，還是可以進出醫院就診或探病。

彰化秀傳醫院在入口處設置查核健保卡平台，民眾進入須刷健保卡。（記者張聰秋攝）

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