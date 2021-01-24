搶年菜商機 彰化區漁會推高檔禮盒

彰化區漁會今年推出史上最高規格的春節海鮮禮盒，全面迎戰電商的挑戰。（記者劉曉欣攝）

2021/01/24 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕拚了！去年因為疫情爆發的「宅經濟」，讓電商在年節禮盒大發威，也讓老品牌的彰化區漁會全面迎戰，在每年必打的春節檔期禮盒市場，端出史上首見的高規格組合，彰化區漁會總幹事陳諸讚強調，老招牌不只要做口碑，更要求新求變才能殺出生路！

漁會︰電商夾擊 求新求變

陳諸讚表示，彰化區漁會每年春節檔期都會推出魚貨禮盒，自用送禮兩相宜，在大宗採買的搭配組合下，物超所值，熟客群的回購率很高，近年來電商的竄起，區漁會也開始經營網路行銷。

買3000元禮盒 送海鮮丸類

陳諸讚說，漁會賣魚貨，不能砸招牌，向來就是以品質取勝，為了與電商競爭搶客戶，今年改推出高檔貨組合，做出市場區隔，特級禮盒鎖定民眾最愛的白鯧、蒲燒鰻、生干貝、三粒鮑、草蝦、午魚做組合，買3000元特級禮盒還送海鮮丸類，前所未見；高級禮盒有石斑魚、午仔一夜干、生干貝、草蝦、鮭魚切片、虱目魚肚組合，也只要1500元。

陳諸讚強調，往年白鯧價格不菲，每尾1台斤就要價800元到1000元，今年因為貨源充足，價格親民許多；鰻魚也因為貨源夠，連帶蒲燒鰻也降價，消費者今年春節採買海鮮做年菜，可以說是賺到了。

憑千元發票 送250元農遊券

雖然電商來勢洶洶，但陳諸讚表示，去年因為政府推出三倍券與農遊券，區漁會有加碼回饋，生意成長3、4成，整體營收增加7、800萬元，讓淡季變旺季，最重要的是，許多民眾都是第一次採買區漁會的產品，大大拓展新客源，讓許多人知道區漁會的金字招牌，加上現在政府再推出優惠方案，只要在春節前購買國產漁產品，憑發票1000元，就送250元農遊券，幫助漁會在電商夾擊下衝出生路。

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