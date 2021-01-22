貓羅溪「群牛渡溪」 申請合法才准放養

彰化與台中交界處的貓羅溪畔水牛、黃牛渡溪，號稱非洲草原動物大遷徙。 （資料照，記者湯世名攝）

2021/01/22 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣、台中市交界處的貓羅溪畔因平日有大批水牛、黃牛在草原奔跑與渡溪，有非洲草原動物大遷徙美稱，吸引眾多攝影愛好者聚集拍照，不料因「攝手」太多，當地民眾生活作息被影響，向水利署第三河川局檢舉飼主非法放養牛群，河川局強調，昨天會勘後，由於此放養行為牽涉農牧與環保法規，將與相關單位研議適法性，並輔導飼主在3月底前完成申請，合法後才能讓飼主繼續放養。

攝手群聚 影響居民生活

芬園鄉、彰化市與台中市交界處的貓羅溪畔灘地廣闊，綠意盎然，適合牛群放牧，長年來形成一股壯麗的自然景觀。近200頭水牛、黃牛集體在草原放養與渡溪消息傳出，假日都吸引大批攝手攜帶「大砲」擠滿堤岸與便橋，捕捉群牛渡溪美景，卻也意外掀起交通危機，便橋上經常出現砂石車與攝手們爭道，險象環生。

居民檢舉 河川地非法養牛群

當地業者與民眾因為生活作息被打亂，紛紛向彰化縣政府農業處與第三河川局檢舉飼主非法在河川地飼養牛群，要求相關單位拿出作為。

三河局：涉水污染等問題

第三河川局副局長張稚煇表示，這處牛群渡溪景象經媒體披露後，他們就著手研議其適法性，牛群在河川地放養涉及水污染及畜牧問題，因此昨天他們與環保、農業單位及飼主一起現場會勘。

張稚煇強調，根據水利法第78條，在河川區域飼養須經許可，他們並不是禁止飼養牛隻，或者准予在河川地放養，而是飼主若依照法規辦理，就不會受到相關裁罰，目前是先輔導飼主在3月底前完成申請。

輔導飼主 3月底前完成申請

由於仍須避免牛群造成污染或侵犯他人權益，相關單位也要研議其適法性，才能確定是否讓飼主繼續放養或禁止放養，並做成後續輔導，但若不符合法規，則禁止飼主在河川地放養牛群。

縣府農業處農業畜產科長許天耀則表示，他們將要求飼主嚴格控管飼養規模，以及牛群管理、死亡、出生或賣出等，並呼籲飼主遵守河川局相關規定。

彰化與台中交界處的貓羅溪畔水牛、黃牛渡溪，號稱非洲草原動物大遷徙。 （資料照，記者湯世名攝）

大批攝影愛好者捕捉水牛、黃牛渡溪畫面，影響居民進出。 （資料照，陳先生提供）

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