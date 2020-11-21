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    首頁　>　彰化縣

    玩具再利用 彰化二手市集今邀你交換

    2020/11/21 05:30

    在台化彰化廠福利大樓

    〔記者C／彰化報導〕國內塑膠產業龍頭台塑企業，為鼓勵民眾善用塑膠玩具可回收再利用，繼今年在彰化成立「二手玩具物流中心」後，今天（21日）將在台化彰化廠福利大樓舉辦「彰化玩起來─二手玩具wow市集」活動，現場安排4大闖關遊戲、二手玩具交換、耶誕花圈DIY及趣味桌遊等小遊戲，還有泡泡達人互動表演，邀請家長帶小朋友一起來玩。

    設物流中心回收近2噸玩具

    彰化二手玩具物流中心今年5月成立，運作基地就在台化彰化廠的台化福利大樓1樓，短短不到半年已經回收將近2噸玩具，經過整理狀況良好送給申請團體，中心統計至今捐贈出836公斤玩具給全國各個機關團體。

    主辦單位表示，今天活動規劃二手玩具交換攤位，家長可以讓小朋友帶家中不要玩的玩具到現場，與玩具小店長進行交換，現場也安排塑膠回收趣味桌遊，小朋友一邊玩一邊學習塑膠製品的種類及回收處理方式；另外，還有運用回收玩具製作耶誕花圈的DIY活動、玩具體驗區以及遊戲闖關區等。而活動另一個亮點，則是有泡泡達人運用道具吹出巨大的泡泡，帶著小朋友走進奇妙的泡泡世界，樂趣可期。

    台塑企業藉由王長庚公益信託贊助，與台灣玩具圖書館協會合作，成立「彰化二手玩具物流中心」，經由回收再篩選分類，免費送玩具給社福團體使用。

    除此之外，台塑生醫健康悠活館設置「彰化童趣窩」，結合既有球池，加入二手玩具元素，讓小朋友從遊戲中體會資源回收再利用的價值與意義。

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