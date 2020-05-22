彰化就愛這味 福興鄉農會推「爌肉粽」

彰化福興鄉農會的爌肉粽，要以彰化人最自豪的爌肉，滿足所有饕客的胃。 （記者劉曉欣攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化人就是愛吃爌肉飯！彰化福興鄉農會所發售的燒肉粽，竟然直接把爌肉包進粽子裡，直接變身為「爌肉粽」，讓大家吃肉粽，也吃到彰化人見人愛的銷魂爌肉！

全縣上百家的爌肉飯店家

到底彰化人有多愛吃爌肉？根據統計，全縣就有上百家的爌肉飯店家，營業時間從早餐到宵夜，每個時段都有，可說是「廿四小時」來滿足饕客的胃。福興鄉農會總幹事林坤宏表示，因為看到老饕們的需求，就是把農會招牌肉粽，改以爌肉入餡，果然受到歡迎。

林坤宏說，全國最大的長糯米產區在彰化縣，而彰化縣最大的產區在福興，以福興鄉的長糯米產量來說，就佔了全台總產量八分之一，可說是「長糯米的故鄉」。由於糯米是肉粽的原料，福興鄉農會從十年前開賣肉粽，因為以長糯米來包粽子，吃起來風味更好。

爌肉入餡 用料有檢驗合格證書

由於福興鄉農會招牌肉粽，越賣越出名，光靠原有的「家政媽媽」來包肉粽，已經供不應求，因此，今年改由認證工廠來負責手工包粽，從香菇、花生、豬肉等所有用料，都必須有檢驗合格證書。

林坤宏說，採用長糯米，所有的原物料都已經調製處理完熟，沒有採用生料，整合蒸煮過再進行急速冷凍殺菌處理，來滿足饕客的胃。

彰化福興鄉農會的爌肉粽，要以彰化人最自豪的爌肉，滿足所有饕客的胃。 （記者劉曉欣攝）

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