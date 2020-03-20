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二林空品差 校園掛紅旗禁戶外活動

二林地區天空灰茫茫，二林高中豎起紅旗，禁止戶外上體育課。（記者顏宏駿攝）

二林地區天空灰茫茫，二林高中豎起紅旗，禁止戶外上體育課。（記者顏宏駿攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣的空氣品質「拉警報」！昨天彰化縣三座空品測站中，彰化、線西站測得橘色等級，而二林則紅色等級。在二林當地的學校掛起「紅色旗幟」，體育課都取消室外上課，至於空氣污染的主因，彰化縣環保局推測是大氣擴散條件不佳。

環局推測是擴散條件不佳

根據環保署公布的預報資料，從前天傍晚開始，彰化縣境內的空氣品質就開始變糟，即使出現間歇性雨勢，空品仍未改善，昨天上午彰化市的測站空氣品質指標（AQI）達到一一四「橘色」等級，線西測站達一四○「橘色」等級，空污最嚴重的是二林地區，空品指標達一五五「紅色」等級，二林鎮的各級學校紛紛掛出「紅旗」，禁止學生在戶外運動，學校操場上空無一人。

針對空氣不佳一事，彰化縣環保局表示，台灣的西半部大氣擴散條件不佳，沒有風勢，以致污染物容易累積，人員應儘量避免在戶外活動，工地建議出動灑水車避免揚塵。

空污影響 眼科門診量增加

而受到空污影響，彰化縣內的眼科門診量增加。員林市知名的「明明眼科」院長黃偉成表示，近日空氣品質糟，懸浮微粒接觸到眼睛會造成眼睛表面不適，眼淚變多、視力模糊等症狀，導致乾眼症、過敏性結膜炎發作。員榮醫院營養師楊謦瑜指出，空氣污染期間，容易引發眼睛搔癢發炎，建議可食用富含Omega3脂肪酸、維生素Ｃ等含量多的食物，如芭樂、奇異果，也可以補充魚油。

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