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彰化防疫升級 校園設「自主管理室」

彰安國中預設自主管理室。（記者張聰秋攝）

彰安國中預設自主管理室。（記者張聰秋攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣校園防疫再升級，有學校預設自主管理室，也有班級組防疫小組加強宣導，更有廚房、健康中心等場地增設活氧殺菌機等消毒儀器，防疫工作做得相當到位。

縣府教育處要求學校落實防疫，彰化市彰安國中預設備用自主管理室、防疫管制廁所、管制性垃圾桶，並對額溫三十七．○度（含）以上，上課前、午餐前、午休後進行三次複檢，確保全校師生安全與健康，該校還成立「彰安疾管家」防疫團隊，因應疫情變化，隨時更新防疫措施。

讓額溫逾37.5度學生休息等家長

彰安國中校長林麗觀表示，學生額溫超過三七．五度會先請學生到自主管理室，再請家長接回就醫，等候時間若想上廁所，須使用防疫管制廁所，空間與和動線都和教室、行政辦公室區隔，防堵近距離接觸感染。

彰安國中校門搭帳棚量測體溫

彰安國中座向坐西朝東，早上校門口向陽，學校特別在校門口搭起帳棚做為量體溫之處，避免陽光直射，影響量測的準確性。

學校對額溫三七．五度（含）以上要求立刻就醫，額溫三七．○度（含）以上，戴口罩到健康中心複檢，複檢正常再戴口罩回教室上課，中午用餐之前續做第二次複檢，如果還有疑慮，等午睡之後進行第三次複檢。

東山國小廚房、校車置殺菌器

此外，彰化市南郭國小專科和電腦教室每節課下了課立即消毒，完成後才開放給第二個班級使用。員林市東山國小加強校園環境消毒，廚房增設殺菌燈、棒球宿舍和健康中心及校車，均放置活氧殺菌機，該校也預設單獨的自主管理室，落實防疫。伸港國中校方加強校園環境衛生，使用肩背式消毒噴霧機器清潔教室。

彰安國中防疫再升級，校門搭帳棚量學生體溫。（記者張聰秋攝）

彰安國中防疫再升級，校門搭帳棚量學生體溫。（記者張聰秋攝）

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