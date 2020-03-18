疫情挫經濟 彰化議員促縣府提紓困方案

2020-03-18 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕武漢肺炎疫情衝擊經濟，中央編列六○○億元紓困特別預算，台中市也有減免地方稅的紓困方案，彰化縣議會民進黨團昨批縣府，未能展現魄力，拿不出實質區域性的紓困政策；縣府表示，防疫不分藍綠，大家團結一致向中央爭取經費，縣府已在研擬適當方案。

縣府：正研擬補貼中小企業貸款1年免息

彰化縣府經綠處長劉玉平指出，正與銀行洽談彰化縣幸福圓夢貸款計畫，擬提供利息補貼政策，原貸戶或新貸戶一年利息全免，減輕縣內中小企業資金壓力，最近即可完成；該補貼政策結合經濟部紓困振興辦法，可申請展延本金償還期限一年，且免收手續費。

農業處則說，彰化縣花椰菜產量全國最多，疫情影響餐飲業對蔬菜的需求，縣府已向中央提出補助花椰菜集運費計畫，並鼓勵果菜市場增加收購量，提高花椰菜加工總量。

地方稅分期或延期繳納 娛樂稅減徵

地方稅務局秘書張仁旺表示，已在官網新設「防疫安心e稅專區」，提供廿四小時線上服務，包括申請延期或分期繳納，並對縣內影視娛樂業者減徵娛樂稅。

民進黨團總召尤瑞春指出，疫情衝擊各行各業，黨團迄今看不到縣府展現魄力，拿不出實質區域性的紓困政策；黨團總幹事賴澤民表示，中央已有六○○億元紓困預算，彰化縣處在被動狀態，在疫情打擊之下，各行業無不哀嚎，快撐不住了。

縣議員莊陞漢、賴清美、李成濟、楊妙月、王國忠等人昨持「疫情當前紓困無作為」、「急難圖存一切沒！」看板，高呼口號要求縣府醒醒吧，不要只期望中央紓困經費，縣府應化被動為主動，而非傻傻的等別縣市搶剩的才來撿。

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