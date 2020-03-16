《彰化工廠超前部署》東南亞移工入境 自主健康管理14天

彰化縣東南亞移工人數高達5萬8000多人，已有工廠業主防疫超前部署，要求移工或員工旅遊回台須自主健康管理14天。（記者張聰秋攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕世界衛生組織宣布武漢肺炎疫情全球大流行，中央流行疫情指揮中心也將全球未列旅遊疫情建議的國家均提升至第一級注意（Watch），彰化縣已有傳統製造業的工廠防疫超前部署，要求東南亞移工或員工探親或旅遊，入境後須自主健康管理十四天，以免潛伏期帶病毒波及全廠員工，造成營運困擾。

東南亞移工逾5.8萬人

亞洲、歐洲等多個國家列旅遊疫情第三級警告（Warning），入境台灣後須強制居家檢疫十四天，印尼、越南等東南亞國家尚未列入，但彰化縣東南亞移工人數高達五萬八○○○多人，這區塊的防疫讓工廠業主心驚驚。

彰化縣各機構防疫積極，上個月日本尚未列入旅遊疫情第三級時，就有公、私立醫療院所高規格要求赴日旅遊的醫護人員，返台須自主健康管理十四天；最近彰化縣警察局一名警官偕妻至土耳其旅遊，警察局當時也要求這名警官返國後須請假在家，自主健康管理十四天。

防1人中鏢波及全廠 期間不上班

而彰化縣登記工廠家數一萬五、六○○○多家，只要有一名移工中鏢，全廠和員工家屬全要採驗並居家隔離十四天，無異宣告工廠停工。為此，已有水五金、塑膠射出、電鍍產業等傳統製造業要求員工或移工非必要短期內不要再出國。

對此一作法，縣府勞工處長吳蘭梅表示，全縣東南亞移工有兩成為看護工，八成為廠工，若是雇主強制要求勞工自主健康管理十四天，基本要給薪，但建議勞資雙方協商，大家共體時艱。

衛生局長葉彥伯指出，企業主防疫做得更嚴謹，法源上站得住腳，雇主可強制出國返台員工戴口罩上班，宿舍和廠區作業線分艙分流、動線區隔、人與人間保持一公尺距離，減少直接互動接觸的機會。

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