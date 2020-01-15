彰化最綠 福興番社村 73.9％投蔡賴配

2020-01-15 05:30:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「蔡賴配」在這次總統大選不只全國拿下八一七萬多張選票，在關鍵的彰化縣都有五十七％得票率，而彰化縣最支持「蔡賴配」的村里，就在福興鄉番社村，獲得七十三‧九％壓倒性的勝利！

地方大老梁禎祥表示，福興鄉番社村長期以來都是綠大於藍，在二○○四年總統大選力挺陳水扁，成為全彰化縣陳水扁得票率第一名的村里，這次「蔡賴配」在全國獲得大勝利，福興鄉番社村也展現超高的熱情，再度以七十三‧九％支持率，支持蔡英文連任總統。

年輕優秀子弟 曾4度「被落選」

梁禎祥指出，福興鄉番社村民主意識的啟發，來自於早年番社村有位優秀子弟蔡明遠，從一九五六年開始以無黨籍的身分來投入選舉，當年才廿八歲，鄉親都來助選，卻因為開票遭到不公平對待落選，隔年再度參選省議員，還是遇到不公不義，蔡明遠不氣餒，一生參選三次福興鄉長選舉，加上一次省議員選舉，全都宣告落敗。

梁禎祥說，蔡明遠有次參選，派人到各投票所抄得票數，明明都已經大幅領先，最後選委會直到晚間十一點才宣布開票結果為蔡明遠「落選」，村民都認為如果選舉是公平公開，蔡明遠早就當選了，從此，追求民主自由的種子就在番社村萌芽了。

珍惜民主 鄉親熱情支持民進黨

民進黨彰化第一選區競選總部執行長、福興鄉長蔣煙燈強調，民進黨這次在福興鄉選得漂亮，「蔡賴配」在番社、三和村得票率都超過七成，番社更是勇奪全縣第一名。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，這次總統大選，全彰化廿六鄉鎮「全面綠化」，「蔡賴配」前三名的鄉鎮依序是溪州六十二‧六％、竹塘六十二‧二％與福興六十一‧九％，其中，全縣最力挺「蔡賴配」的村里就是福興番社村，一舉拿下七十三‧九％支持率，感謝鄉親的支持與在地基層幹部經營。

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