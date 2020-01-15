為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

彰化最賺錢測照桿 2度轉向

轉了又轉！彰化市東外環道2.2公里測速桿2度轉向，挨轟過年搶錢。（記者湯世名攝）

轉了又轉！彰化市東外環道2.2公里測速桿2度轉向，挨轟過年搶錢。（記者湯世名攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者湯世名／彰化報導〕「蝦咪！又轉向了？」彰化縣彰化市東外環道二．二公里（見左圖，記者湯世名攝）、大村鄉省道台一線二○一．四公里的固定式測速照相桿，去年號稱是全縣最賺錢的二支測照桿，警方去年將這二支由朝北轉為朝南拍照，最近卻有民眾發現，東外環道的測照桿竟又「默默的」轉為朝北向，二度轉向也讓許多往台中方向行駛的用路人因而「中槍」，批評是「年關將近準備搶錢了」；但也有人認為遵守速限最安全，不違規就不怕被搶錢。

彰市東外環道2.2Ｋ 北向小心了

彰化縣目前設有五十九支固定式測速照相桿，但並非全數都安裝照相主機，除了主機昂貴，也取其虛虛實實，達到嚇阻違規作用，只有部分近年來新安裝的測速桿可以轉向，縣警局交通隊並針對違規、肇事較多的路段，採取測速桿轉向措施。

去年初彰化市東外環道二．二公里、大村鄉省道台一線二○一．四公里的固定式測速照相桿，由原本朝北向拍照，改為朝南向拍照，不少用路人紛紛「中槍」，其中東外環道這支光是去年就開罰高達一萬八千多件。

有人哀年關搶錢 警說安全第一

最近有用路人發現東外環道二．二公里這支測照桿，竟又從朝南改為朝北拍照，在臉書PO照片稱「有人發現這支又默默的轉向台中了嗎？」有人直呼：「測照桿二度在過年前轉向，年關將近準備搶錢了！」還有人說若一天轉一次的話，彰化一定發大財。警方統計半個月來已有一百六十多件違規超速案件。

本報記者昨天實際前往勘查，發現東外環道測速桿確實已經由南向轉為北向，大村鄉的測照桿則維持朝南拍照，並未改變。

警方則強調，測照桿轉向都有公告在縣警局與警政署官網，且會因應該路段的肇事及違規情況，做機動調整，測速取締是為維護行車安全，絕不是為了罰錢，但不論測速照相桿往哪個方向做調整，用路人都應該遵守行車速限行駛，以策安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

彰化縣今日熱門
2020-01-11 23:34

全綠了！一張圖秒懂蔡英文橫掃彰縣26鄉鎮

2020-01-12 01:30

彰化「農婦」哭哭！出奇招投吳怡農一票 下場笑翻

2020-01-10 11:14

鼻酸！情侶論及婚嫁慘遭撞死 家屬悲痛擇期辦冥婚 影片

2020-01-09 17:04

驚悚畫面曝光！父遭砂石車輾斷身體 兒崩潰抱屍喊救命 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播