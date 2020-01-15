彰化最賺錢測照桿 2度轉向

轉了又轉！彰化市東外環道2.2公里測速桿2度轉向，挨轟過年搶錢。（記者湯世名攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者湯世名／彰化報導〕「蝦咪！又轉向了？」彰化縣彰化市東外環道二．二公里（見左圖，記者湯世名攝）、大村鄉省道台一線二○一．四公里的固定式測速照相桿，去年號稱是全縣最賺錢的二支測照桿，警方去年將這二支由朝北轉為朝南拍照，最近卻有民眾發現，東外環道的測照桿竟又「默默的」轉為朝北向，二度轉向也讓許多往台中方向行駛的用路人因而「中槍」，批評是「年關將近準備搶錢了」；但也有人認為遵守速限最安全，不違規就不怕被搶錢。

彰市東外環道2.2Ｋ 北向小心了

彰化縣目前設有五十九支固定式測速照相桿，但並非全數都安裝照相主機，除了主機昂貴，也取其虛虛實實，達到嚇阻違規作用，只有部分近年來新安裝的測速桿可以轉向，縣警局交通隊並針對違規、肇事較多的路段，採取測速桿轉向措施。

去年初彰化市東外環道二．二公里、大村鄉省道台一線二○一．四公里的固定式測速照相桿，由原本朝北向拍照，改為朝南向拍照，不少用路人紛紛「中槍」，其中東外環道這支光是去年就開罰高達一萬八千多件。

有人哀年關搶錢 警說安全第一

最近有用路人發現東外環道二．二公里這支測照桿，竟又從朝南改為朝北拍照，在臉書PO照片稱「有人發現這支又默默的轉向台中了嗎？」有人直呼：「測照桿二度在過年前轉向，年關將近準備搶錢了！」還有人說若一天轉一次的話，彰化一定發大財。警方統計半個月來已有一百六十多件違規超速案件。

本報記者昨天實際前往勘查，發現東外環道測速桿確實已經由南向轉為北向，大村鄉的測照桿則維持朝南拍照，並未改變。

警方則強調，測照桿轉向都有公告在縣警局與警政署官網，且會因應該路段的肇事及違規情況，做機動調整，測速取締是為維護行車安全，絕不是為了罰錢，但不論測速照相桿往哪個方向做調整，用路人都應該遵守行車速限行駛，以策安全。

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