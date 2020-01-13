為父母「翻轉」 陳秀寶、謝衣鳳打敗現任

謝衣鳳（前左）將自己的勝選歸功於「青年返鄉」又認同她的政見。（記者顏宏駿攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者顏宏駿、張聰秋、湯世名／彰化報導〕彰化縣這次立委第一、三選區都變天，兩選區的現任立委都慘遭翻轉，其中第一選區初試啼聲的民進黨陳秀寶爆冷大贏尋求連任的國民黨柯呈枋，成功為其父親陳進丁報多年前以數百票些微差距敗給藍軍候選人的仇；第三選區國民黨謝衣鳳頂著經濟學博士光環，「整軍備戰」四年後成功為母親復仇，擊敗民進黨尋求連任的洪宗熠，也是藍軍在彰化唯一一席立委。

初試啼聲 陳就扳倒柯呈枋

彰化縣四席勝選立委都在昨天展開謝票，其中陳秀寶昨天在鹿港、福興與秀水地區以車隊謝票，下午在和美、伸港與線西區謝票，落敗的柯呈枋則從競選總部出發向六鄉鎮鄉親謝票。陳秀寶的父親陳進丁在八年前以三百多票落敗，當年就是輸給現任彰化縣長王惠美，這次陳秀寶為民進黨在第一選區贏得首次勝利，不只是演出「公主復仇記」，更為父親一雪多年來的心頭之恥。

整軍4年 謝家選票大爆發

第三選區國民黨謝衣鳳勝選，這也是國民黨在彰化拿下唯一的一席，謝衣鳳頂著經濟學博士的光環，又有派系組織票作後援，順利擊敗尋求連任的民進黨對手洪宗熠。謝衣鳳的母親鄭汝芬在上次立委選舉大意失荊州，以六千多票敗給洪宗熠。與四年前相較，洪宗熠選票「略有成長」，但謝衣鳳卻「大爆發」，成功為母親復仇，除了自己擁有亮麗學經歷，主因是謝家在上次立委落敗後從未放棄經營，議長謝典林這次縣議員選舉即拿下選區最高票，反觀民進黨推出的縣議員在二林、溪湖區皆全軍覆沒，洪宗熠少了縣議員強力奧援，選票自然難以開拓。謝家「整軍備戰」四年對抗強敵，今年縱然「韓流消風」仍靠著扎實的服務贏得選民的心。

陳秀寶（右）在鹿港、福興與秀水地區以車隊謝票。（記者湯世名翻攝）

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