彰化首次 民進黨陳秀寶拿下1選區

彰化縣第一選區立委當選人陳秀寶（中），為前立委陳進丁（右）之女，成功演出「公主復仇記」。（記者劉曉欣攝）

2020-01-12 05:30:00

〔記者張聰秋、顏宏駿、劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕史上第一次！民進黨拿下彰化第一選區立委席次，當選人陳秀寶也成功演出「公主復仇記」，為前立委父親陳進丁在八年前只以三百多票落敗一雪前恥！

為父雪恥 陳父8年前敗給王惠美

彰化縣第一選區包括鹿港區與和美區，從單一選區以來都是國民黨勝選，民進黨屢敗屢戰，四年前仍列為艱困選區，去年立委補選推出前鹿港鎮長黃振彥，仍無法勝選。陳秀寶是陳進丁之女，在父女兩代辛勤耕耘下，陳秀寶已連任三屆縣議員，這次是她首度參選立委，從一路落後到慢慢拉近距離，主打「抗中保台」議題，喊出民進黨大團結，終於擊敗去年補選上任的柯呈枋！

這次陳秀寶贏得漂亮，主要在於鹿港、福興獲得壓倒性的勝利，連原本處於落後的秀水鄉，都在綠營大老團結奔走下，開出漂亮的票數；對手柯呈枋在和美、伸港與線西的基本盤，票數領先太少，鹿港、福興更是輸太多，讓陳秀寶勝選。

陳秀寶父親陳進丁八年前以三百多票落敗，就是輸給現任縣長王惠美，這次陳秀寶為民進黨在第一選區贏得第一次勝利，不只演出「公主復仇記」，尤其鹿港票數遙遙領先，直接打臉「鹿港女兒」王惠美，也幫父親一雪多年來的心頭之恥。

二選區3搶一黃秀芳連任過關

彰化縣在今年立委、總統大選中，投票率創下近七成五，藍綠立委席次雖維持不變，但「女力」大振，四席全由女性候選人當選，其中二位新任立委都來自政治家族，在上一代落敗並退出政壇後，由女兒承繼並贏得選戰！

二○一六年投票率僅六十六．七%，本次卻提高了八%投票率。總統得票數蔡英文在彰化拿下四十三萬多票，韓國瑜只有二十九萬多票，在彰化縣二十六個鄉鎮市中，蔡英文得票數更是全贏。

彰化縣立委四個選區中，國民黨一席、民進黨三席，藍綠席次雖維持不變，但四席全由女性候選人當選。除了一選區陳秀寶當選外，第二選區（彰化、花壇、芬園）民進黨、國民黨、無黨籍三搶一，三位候選人都曾是縣議員，民進黨黃秀芳有驚無險連任過關。

三選區代母出征 謝衣鳳藍營唯一一席

第三選區（北斗、二林、溪湖）由國民黨謝衣鳳勝選，這也是國民黨在彰化唯一的一席。謝衣鳳的母親鄭汝芬原是該選區立委，上屆以六千多票敗給民進黨洪宗熠，此次謝衣鳳「代母出征」，縱然在「韓流消風」下，仍靠著扎實的服務，以一萬四千多票擊敗洪宗熠。

四選區現任陳素月 大贏蕭景田2萬餘票

第四選區（員林、田中），民進黨現任立委陳素月從開票後，一路領先，大勝對手蕭景田二萬多票，陳素 月當選表示，這是台灣民主的勝利，未來她在國會會更加努力。

此次選戰，總統由蔡英文當選，彰縣四席立委全由女性當選，若加上現任縣長王惠美，彰化縣真是「女力全開」！

彰化第四選區民進黨籍立委陳素月（中）宣布當選，上台情緒相當激動。（記者陳冠備攝）

彰化第二選區黃秀芳（中）宣布當選，連任成功。（記者湯世名攝）

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