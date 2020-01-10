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首頁　>　彰化縣

復康巴士與轎車擦撞 長者1死4傷

彰化名倫護理之家養護之家復康巴士，行經路口時遭黑色自小客車撞上，巴士失控撞上路樹。（記者陳冠備翻攝）

彰化名倫護理之家養護之家復康巴士，行經路口時遭黑色自小客車撞上，巴士失控撞上路樹。（記者陳冠備翻攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉名倫護理之家昨早派一輛復康巴士接送五名長者，未料在距護理之家前三百公尺路口遭遇車禍，車上五名長者擠成一團，其中最高齡九十二歲的鄭胡阿嬤四肢骨折、骨盆出血，送醫急救不治。警方表示，雙方駕駛無酒駕，疑似搶快釀禍，詳細肇事原因需進一步調查。

警方指出，陳姓男子（五十二歲）昨天駕駛復康巴士，載有鄭胡阿嬤、莊姓（女，九十一歲）、莊姓（女，九十歲）、蘇詹姓（女，八十六歲）與陳姓（男，七十歲）五名長者，準備返回護理之家，行經溪州鄉綠筍路與新生巷口時，遭鄭姓男子（六十一歲）駕駛黑色轎車撞上，復康巴士失控衝撞路樹，車頭全毀，車內五名長者都受輕重傷，雙方駕駛無事。

溪州消防隊表示，五名長者皆坐輪椅，均受輕重傷送醫。彰化基督教醫院指出，鄭胡阿嬤一度無呼吸心跳，經家屬同意放棄急救。

復康巴士陳姓駕駛表示，行經該路口前有放慢速度，沒想到對方車輛似乎沒煞車就撞上；黑色轎車駕駛鄭姓男子說，事發路口旁有一塊疑似民眾為擋風架設的黑色布簾，導致行經路口時看不到右側來車，煞車不及才會發生意外。

北斗交通隊指出，雙方都未酒駕，事發地點為未設置號誌燈路口，仍須由鑑定單位判主幹、支道路權，依道路交通管理處罰條例，「在叉路路況，右方車擁有優先通行權」，肇事原因仍有待釐清。

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