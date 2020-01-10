鹿江中小學國一新生中籤率 今年估降至47％

彰化鹿江中小學為全縣首間公辦雙語學校。（資料照，記者劉曉欣翻攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕想讀彰化縣首間公辦雙語學校越來越難？擁有超高人氣的鹿江中小學，今年招收第二屆國一新生八十人，依照規定必須先報名參加體驗營，才有機會取得抽籤權，但今年報名體驗營就有一七○人，比去年多卅三人，預估今年中籤率四十七％，比去年平均中籤率六十五％還要低！

彰化縣首間公辦雙語學校

鹿江中小學校長黃俊偉表示，今年體驗營報名已經截止，報名人數比去年多，七成來自鹿港地區，今年比較特別的是，首見就讀外縣市私立小學的應屆畢業生來報名，也有來自北部的公立小學，還有目前在中國沿海城市的小六生來報名。

招收80人 170人報名體驗營

黃俊偉指出，依招生辦法，只招收設籍彰化縣的學生，因此只要在報名體驗營前完成遷戶口到彰化縣，也就符合資格；去年底就有家長來校參觀時透露，因為工作關係要搬到彰化居住，或是選擇讓子女返國念書。

在地生與縣內生名額 改採浮動制

至於中籤率，黃俊偉強調，去年鹿港在地生的中籤率為五成，縣內生為九成，雖然整體中籤率為六十五％，但兩者仍相差太多；今年修改抽籤辦法，鹿港在地生、縣內生的名額採取浮動制，也就是讓兩者的中籤率拉平為優先原則，預估今年的中籤率約四十七％。

鹿江中小學是彰化縣第一所公辦雙語學校，開辦以來就成為全國焦點，國中部每星期十堂英語課，其中四堂由外籍師資上課，每年招收八十人；國小部預定明年招收小一新生一班，學生廿九人。

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